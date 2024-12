Gigantyczna kolejka na Gubałówkę. Nagranie, które ją przedstawia obiegło sieć, a górale potwierdzają, że już dawno nie widzieli czegoś takiego.

Film ilustrujący kolejkę na Gubałówkę trafił do sieci. Opublikowano go na instagramowym koncie „Tatry official”. Kolejka ustawiła się do zjazdu z popularnego wzniesienia. Nagranie szybko obiegło sieć generując rzecz jasna mnóstwo komentarzy internautów.

„Katastrofa”, „Za czym ta kolejka?”, „Żeby wjechać było to samo”, „No dramat, za komuny nie było takich kolejek nawet w sklepach”- pisali internauci, którzy trafili na film przeglądając media społecznościowe.

Wielu internautów wykazywało zdumienie, ale część solidaryzowała się z czekającymi. Sugerowali bowiem, że Gubałówka to spora atrakcja turystyczna, zwłaszcza o tej porze roku, więc nie ma nic dziwnego w tym, że ludzie chcą dostać się na jej szczyt.

Górale przyznają z kolei, że takich kolejek nie było już dawno. Są jednak zadowoleni, ponieważ duża liczba turystów generuje oczywiście dodatkowe przychody, których nigdy za wiele. Dodatkowo zbliża się Sylwester, a w góry, jak co roku, przyjeżdża wielu Polaków.

