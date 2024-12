Prezydent Andrzej Duda rozpatrzy w najbliższym czasie nietypową petycję. Autor uważa, że flaga Polski powinna nieco zmienić swoje barwy. Chodzi przede wszystkim o zmianę odcienia koloru czerwonego.

Autor petycji nie wyraził zgody na publikację jego danych. Przekonuje jednak, że polska flaga powinna zawierać kolor karmazynowy, który powinien zastąpić obecny odcień czerwieni. W jego ocenie obecny odcień czerwieni zbliża się do tej, którą używają Czechy, Indonezja i Monako, co „powoduje trudności w jednoznacznej identyfikacji flagi Polski”.

„Karmazyn, jako intensywniejszy i bardziej unikatowy odcień pozwoliłby lepiej wyróżniać naszą flagę i podkreślić odrębność Polski na tle innych krajów” – przekonuje autor petycji. „Karmazyn od wieków był symbolem majestatu, władzy i siły Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W heraldyce i tradycji polskiej ten odcień czerwieni był utożsamiany z dostojeństwem i szacunkiem. Przywrócenie karmazynu na flagę narodową byłoby nawiązaniem do naszych korzeni i hołdem dla przeszłości” – pisze autor.

„Przywiązanie do przeszłości, połączone z nowoczesnym podejściem do symboli narodowych może inspirować młodsze pokolenia do większej dumy i zaangażowania w sprawy ojczyzny” – przekonuje dalej autor petycji.

„Super Express” przypomina, że taki pomysł pojawił się już w 2019 r. w resorcie kultury za rządów Mateusza Morawieckiego. Rozważano wówczas projekt ustawy o symbolach narodowych, który zakładał zmianę koloru flagi i herbu. Koszt wymiany symboli narodowych szacowano wtedy na 130 mln zł, ostatecznie z tej zmiany zrezygnowano.

