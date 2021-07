W piątkowym losowaniu Eurojackpot po raz kolejny nie padła główna wygrana. Czterech europejskich graczy wzbogaciło się natomiast o ponad 540 tysięcy euro za wygrane drugiego stopnia. Oznacza to, że za tydzień kumulacja wyniesie aż 330 milionów złotych.

Eurojackpot to międzynarodowa loteria, w której udział bierze 18 europejskich krajów. Poza Polską są to: Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Włochy oraz Węgry.

W piątek odbyło się kolejne losowanie, w którym szczęśliwe liczby to: 13, 33, 42, 48, 50 oraz 3 i 9. Nikt nie skreślił poprawnie wszystkich liczb, co oznacza, że kumulacja po raz kolejny rośnie. W przyszłym tygodniu będzie można zgarnąć w loterii aż 330 milionów złotych.

Tym razem w Polsce nie padły żadne nagrody nie tylko pierwszego, ale również drugiego i trzeciego stopnia. Nagrody drugiego stopnia zgarnęli za to gracze z Danii, Islandii oraz dwóch graczy z Niemiec. Powędruje do nich ponad 540 tysięcy euro, co w przeliczeniu daje niemal 2,5 miliona złotych.

Żr.: Lotto