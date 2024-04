Ukraina odetchnęła z ulgą. Wprawdzie decyzję musi podjąć jeszcze Senat i Prezydent USA, ale Izba Reprezentantów dała zielone światło na przekazanie naszemu sąsiadowi pakietu wsparcia. Jaka była w tym rola Andrzeja Dudy?

Izba Reprezentantów USA przyjęła ustawę w sprawie wsparcia wojskowego i finansowego dla Ukrainy. Na jej mocy niemal 61 miliardów dolarów trafi do naszego wschodniego sąsiada. To gigantyczne wsparcie, które pozwoli Ukrainie kontynuować wojnę.

Wielu ekspertów mówiło bowiem, że bez wsparcia z USA Ukraina może paść do końca tego roku. To oznaczałoby ogromne reperkusje dla państw wschodniej flanki NATO, ale i dla samych Stanów Zjednoczonych. Wizerunek hegemona i solidnego sojusznika uległby dużemu nadszarpnięciu.

Okazuje się, że amerykańskie media mówiąc o wsparciu dla Ukrainy przypisują pewną rolę Andrzejowi Dudzie. Ten przed głosowaniem w Izbie Reprezentantów odwiedził jednego z liderów Republikanów, Donalda Trumpa, który dość krytycznie wypowiadał się o pomocy Ukrainie. Trump ma jednocześnie spore przełożenie na dużą grupę polityków republikańskich w Izbie Reprezentantów.

Amerykańskie media o wsparciu dla Ukrainy. Jaka była rola Andrzeja Dudy?

Spora część republikańskich polityków, przy udziale Demokratów, doprowadziła do tego, że pakiet wsparcia dla Ukrainy ostatecznie najprawdopodobniej trafi do naszego wschodniego sąsiada. Niektórzy twierdzą, że zielone światło w tej sprawie dał Donald Trump, który wyraził zgodę na to, by część Republikanów poparła blokowany od kilku miesięcy projekt.

Niektóre amerykańskie media podają, że niemała w tym zasługa Andrzeja Dudy. Prezydent RP spotkał się bowiem z Donaldem Trumpem i miał go przekonać do tego, że Ukraina potrzebuje wsparcia USA. To z kolei miało wpłynąć na przekaz Trumpa do Republikanów z Izby Reprezentantów.

Amerykańskie media odnotowują, że Prezydent RP @AndrzejDuda przyczynił się do uchwalenia przez Izbę Reprezentantów ustawy dot. wsparcia Ukrainy. Brawo! Jest moc!



Kontakty w USA i realne rozmowy warte są więcej niż twitterowa dyplomacja i obrażanie środowisk politycznych w USA. pic.twitter.com/xWSrQKnv0G — Stanisław Żaryn (@StZaryn) April 20, 2024

PILNE ‼️ PILNE ‼️



Tłumaczę z amerykanckiego na nasze:



Tylko Prezydent Polski, Pan Andrzej Duda jest w stanie dotrzeć do Donalda Trumpa i przekonać go do pakietu pomocowego dla Ukrainy 😎pic.twitter.com/R9pBJMKp0D — ɐllǝnuɐɯı (@szef_dywizji) April 20, 2024

Platformiarze naprawdę chyba myślą, że tweet Donalda Tuska miał wpływ na cokolwiek xD



Wolą gadać głupoty niż przyznać, że Andrzej Duda rozmową z Trumpem ogarnął temat.



A przypominam, że jeszcze wczoraj była kupa śmiechu bo przecież po co spotykać się z Orange Man Bad. pic.twitter.com/pX32TXkvAR — PapJeż p0lak 🇻🇦🇵🇱 (@MurzynfrogXXX) April 21, 2024

