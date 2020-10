Piotr Gliński ma koronawirusa? Wskazywał na to nagłówek jednego z artykułów w serwisie Onet. Gdy zobaczył to sam zainteresowany, nie wytrzymał. Za pośrednictwem swojego profilu na Twitterze opublikował bardzo emocjonalny komentarz krytykujący autorów newsa.

W ostatnim czasie gwałtownie wzrasta liczba zakażonych koronawirusem. Pandemia nie omija także członków rządu. Zakażenie koronawirusem przeszedł Przemysław Czarnek, a na kwarantannie przebywa aktualnie sam premier Mateusz Morawiecki. Także Piotr Gliński trafił na kwarantannę po tym, jak miał kontakt z osobą zakażoną.

O sprawie poinformował osobiście za pośrednictwem mediów społecznościowych. „W związku z kontaktem z osobą zarażoną koronawirusem przebywam na kwarantannie. Czuję się dobrze. Oczekuję na przeprowadzenie testu.” – napisał Gliński. „Przypominam o konieczności przestrzegania zasad sanitarnych – dystans, dezynfekcja, maseczka! Chrońmy siebie i innych!” – zaapelował.

Gliński nie wytrzymał

Jak się jednak okazuje nie wszystkie doniesienia na ten temat były ścisłe, delikatnie to ujmując. Piotr Gliński w kolejnym wpisie zamieścił zrzut ekranu dokumentujący nagłówek jednego z artykułów w serwisie Onet. Wynika z niego, jakoby wicepremier miał już potwierdzonego koronawirusa. Redakcja szybko edytowała tytuł i obecnie brzmi on już inaczej.

Jednak Gliński zobaczył go jeszcze w pierwotnej formie, a to wzbudziło w nim olbrzymie emocje. Polityk najwyraźniej nie wytrzymał, bo opublikował na Twitterze bardzo emocjonalny wpis. Padło w nim wiele gorzkich słów pod adresem redakcji portalu. „Onet napisał, że mam koronawirusa. To kłamstwo, nikczemność, fejk. Akurat ten portal na taki temat się pomylił… Hieny.” – czytamy.

.@onetpl napisał, że mam koronawirusa. To kłamstwo, nikczemność, fejk. Akurat ten portal na taki temat się pomylił… Hieny. pic.twitter.com/YWQRYMewfY — Piotr Gliński (@PiotrGlinski) October 14, 2020

Kolejny rekord zakażeń

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 6 526 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Ponad tysiąc przypadków odnotowano w województwach mazowieckim i małopolskim. Resort poinformował również o śmierci 116 zakażonych osób. To kolejny rekord zarówno pod względem nowych zakażeń, jak i zgonów.

Łącznie w naszym kraju wykryto 141 804 przypadków zakażenia koronawirusem. 3 217 osób nie żyje a 83 847 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. twitter; wmeritum.pl