Od czwartku w całej Polsce obowiązują tzw. godziny dla seniorów. Rozporządzenie Rady Ministrów nakłada ograniczenia na niektóre obiekty handlowe i usługowe. W godzinach od 10.00 do 12.00 na ich terenie obsługiwane będą jedynie osoby powyżej 60. roku życia.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział powrót do godzin dla seniorów. Pomysł ten funkcjonował w Polsce kilka miesięcy temu, w ramach obostrzeń wprowadzonych w związku z koronawirusem.

W środę w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Rady Ministrów, które zmienia „rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.

Dokument nakłada na niektóre obiekty handlowe i usługowe obowiązek obsługi wyłącznie osób powyżej 60. roku życia w godzinach od 10.00 do 12.00. Regulacja wejdzie w życie w czwartek 15 października. Z tekstu rozporządzenia wynika jednak, że godziny dla seniorów nie będą obowiązywać przez cały tydzień, a wyłącznie od poniedziałku do piątku.

Gdzie obowiązują godziny dla seniorów?

Obostrzenia będą obowiązywać w placówkach świadczących usługi pocztowe, sklepach spożywczych, aptekach i drogeriach. Autorzy regulacji wyjaśnili, że obostrzenie dotyczy obiektów handlowych i usługowych, których „przeważająca działalność” polega na sprzedaży:

artykułów toaletowych,

produktów kosmetycznych,

produktów leczniczych,

środków czystości,

żywności,

wyrobów leczniczych,

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Warto zauważyć, że w rozporządzeniu nie wpisano, że zasada obowiązuje w galeriach handlowych, sklepach budowlanych i tekstylnych.

Jest rozporządzenie o godzinach dla seniorów.



Tak jak mówiliśmy w @RMF24pl:



– Od jutra;

– Od poniedziałku do piątku;

– W marketach, Żabkach, Biedronkach, Lidlach, spożywczakach, drogeriach i aptekach.



Minister rodziny i polityki społecznej przypomina o sytuacji osób starszych w czasie epidemii

O ułatwieniach dla osób starszych przypominała w środę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Szefowa resortu zwróciła uwagę, że seniorzy są grupą szczególnie narażoną w czasie wzrostu zakażeń koronawirusem.

– Zwracamy się do seniorów, by jeżeli nie ma takiej potrzeby, pozostali w domu. Natomiast my chcemy być o krok przed. Chcemy zabezpieczyć zdrowie i życie seniorów poprzez ośrodki pomocy społecznej, wsparcie finansowe rządu, tak, aby czuli się bezpiecznie – powiedziała.

