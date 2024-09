Dramat na zamku krzyżackim w Golubiu-Dobrzyniu. Nie żyje 18-latek, który zginął w dramatycznych okolicznościach.

Do zdarzenia doszło w piątek 27 września. Sprawę opisuje TVN24, którego dziennikarze powołują się na wypowiedź młodszej aspirant Marzeny Wróblewskiej z Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu. Ta potwierdza, że na komendzie zgłoszenie odebrano o 23:07.

Z ustaleń wynika, że 18-letni mężczyzna złapał za lufę armaty stojącej przy zamku krzyżackim, a następnie na niej zawisł. Ta przechyliła się i przygniotła go. Chłopak odniósł poważne obrażenia.

Przewieziono go do szpitala, gdzie natychmiast otrzymał opiekę medyczną. Niestety, lekarze robili wszystko, co w jego mocy, ale nie zdołali go uratować. 18-latek zmarł w wyniku odniesionych ran po przygnieceniu.

Obecnie sprawą zajmuje się prokuratura w Golubiu-Dobrzyniu. Śledczy wyjaśniają, co tak naprawdę wydarzyło się na zamku.

Przeczytaj również: