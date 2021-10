Coraz częściej klasyczne firmowe aplikacje instalowane na dyskach naszych komputerów zastępowane są przez ich odpowiedniki online. Takie rozwiązanie jest wygodne dla właściciela firmy z kilku powodów. Po pierwsze – obniża koszty oprogramowania. Po drugie – zapewnia dostęp do aktualizowanych na bieżąco wersji aplikacji. Po trzecie – umożliwia pracę zdalną.

Za względnie niewielką opłatą pracownicy mają dostęp do pakietów usług, które pozwalają na wspólne opracowanie dokumentów w czasie rzeczywistym, swobodną komunikację, spotkania wideo oraz transmisje na żywo dla kilku, a nawet kilkudziesięciu tysięcy widzów. Jedną z najbardziej znanych platform udostępniających narzędzia biurowe jest Google Workspace.

Czym jest Google Workspace?

Znany wcześniej pod nazwą G Suite, pakiet biurowy Google Workspace zapewnia szereg przydatnych usług, m.in. pocztę Gmail (również we własnej domenie), a także dostęp do dużej przestrzeni w chmurze. Ponadto, Google Workspace oferuje popularne aplikacje, które zostały rozszerzone o dodatkowe funkcje, niedostępne w darmowych wersjach.

Dzięki Google Workspace możesz współdzielić wirtualny dysk ze swoimi współpracownikami oraz organizować spotkania online nawet dla 250 osób, w zależności od wybranego pakietu. Oczywiście są to tylko niektóre korzyści, jakie aplikacje i usługi biurowe przyniosą twojej firmie.

Google Workspace Business i Enterprise – którą opcję wybrać?

Pakiety Google Workspace Business skierowane są do mniejszych przedsiębiorstw. Poza takimi aplikacjami, jak Dokumenty, Arkusze i Prezentacje, pakiety Google Workspace Enterprise zapewniają możliwość organizowania spotkań na platformie Google Meet dla 250 osób jednocześnie, przeprowadzenie transmisji na żywo dla 100 000 widzów, a także minimum 1 TB przestrzeni na wirtualnym dysku dla każdego użytkownika.

Oba pakiety gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa danych, jednak druga opcja oferuje większe możliwości w zarządzaniu uprawnieniami. Podobnie funkcje administracyjne są bardziej rozbudowane dla pakietów przeznaczonych dla dużych firm.

Jakie funkcjonalności oferuje Google Workspace Business?

Poza dostępem do danych w chmurze każdy pakiet Google Workspace Business umożliwia korzystanie z Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji, Formularzy, a także Kalendarza i z chronionej przed phishingiem i spamem poczty bez reklam. Ciekawymi aplikacjami, dostępnymi w każdym z pakietów, są również Google Currents, służące do komunikacji wewnątrz firmy oraz Google Chat, pozwalające na szybką wymianę informacji.

Google Workspace Business to trzy pakiety, które różnią się od siebie pewnymi funkcjonalnościami.

BUSINESS STARTER

Poza rozwiązaniami wspólnymi dla wszystkich pakietów Business Starter oferuje:

30 GB przestrzeni na Dysku Google dla każdego użytkownika,

spotkania na platformie Google Meet dla 100 osób,

podstawowy poziom zarządzania punktami końcowymi.

BUSINESS STANDARD

Business Standard to podstawowe funkcjonalności wzbogacone o:

2 TB przestrzeni na Dysku Google dla każdego użytkownika,

spotkania na platformie Google Meet dla 150 osób,

nagrania spotkań wideo na Dysku Google,

podstawowy poziom zarządzania punktami końcowymi.

BUSINESS PLUS

Poza podstawowymi rozwiązaniami Business Plus zapewnia:

5 TB przestrzeni na Dysku Google dla każdego użytkownika,

spotkania na platformie Google Meet dla 250 osób z możliwością sprawdzania obecności,

nagrania spotkań wideo i ich zapis na Dysku Google,

zaawansowany poziom zarządzania punktami końcowymi,

dostęp do Google Vault (narzędzia do zarządzania danymi użytkowników Google Workspace).

Google Workspace Enterprise – wirtualne biuro dla dużych firm

Google Workspace Enterprise ułatwia pracę zdalną w dużych organizacjach. Wszystkie rozwiązania dostępne w Workspace Business zostały tu rozszerzone o kolejne funkcjonalności. W zależności od potrzeb użytkownik może wybrać jeden z trzech dostępnych pakietów: Essentials, Standard lub Plus. Wszystkie oferują:

współdzielenie dysków wirtualnych,

możliwość korzystania z Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji i Formularzy,

Google Chat,

nagrania spotkań wideo na Dysku Google,

zaawansowany program ochrony danych.

Pozostałe rozwiązania są zależne od wyboru pakietu Google Workspace Enterprise.

ENTERPRISE ESSENTIALS

Pakiet przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy korzystają z własnej poczty e-mail. Poza funkcjonalnościami wspólnymi dla każdej wersji Essentials zapewnia:

1 TB przestrzeni na Dysku Google dla każdego użytkownika,

spotkania na Google Meet dla 150 osób,

podstawowy poziom zarządzania punktami końcowymi.

ENTERPRISE STANDARD

Rozwiązania podstawowe zostały w tym pakiecie rozszerzone o:

pocztę Gmail bez reklam we własnej domenie,

ochronę poczty przed phishingiem i spamem,

Kalendarz,

Cloud Search,

5 TB na Dysku Google dla każdego użytkownika,

spotkania na Google Meet dla 250 osób,

transmisje na żywo dla 10 000 widzów,

zaawansowany poziom zarządzania punktami końcowymi,

dostęp do Google Vault (narzędzia do zarządzania danymi użytkowników Google Workspace),

funkcję DLP (zaawansowane zapobieganie utracie danych).

ENTERPRISE PLUS

Google Workspace Enterprise Plus to rozwinięcie pakietu Enterprise Standard. Poza wszystkimi funkcjonalnościami dostępnymi w wersji Standard, Plus umożliwia transmisję na żywo dla 100 000 widzów. Wyposażony został również w opcję niedostępną w żadnym innym pakiecie Google Workspace – możliwość wyboru geolokalizacji serwera danych.

