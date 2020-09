View this post on Instagram

Mamy dla Was wiadomość od Sandry i Krzysia: "W związku z licznymi zapytaniami chcemy Was poinformować, że nasza droga w programie dobiegła końca. 🙂 Czasem w życiu zmieniają się priorytety, a że czasu wiecznie mało postanowiliśmy zrezygnować z wielkiej przygody, jaką był udział w tym programie. Bardzo dziękujemy producentom oraz ludziom zaangażowanym w produkcję za możliwość udziału w fajnym projekcie, który będziemy pamiętać do końca życia. A przede wszystkim dziękujemy Wam, Drodzy Widzowie! Pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie!" #gogglebox #przedtelewizorem #ttv #ttvpl