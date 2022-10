„Sprzedawcy oscypków mnie znienawidzą” – takimi słowami zaczyna się nagranie jednego z górali, które zyskało szeroką popularność na TikToku. Wyjaśnia on, w jaki sposób odróżnić prawdziwego oscypka od podróbek. Część internautów już stwierdziło, że wychodzi na to, iż nigdy nie mieli okazji takiego spróbować.

Góral z Białego Dunajca o pseudonimie Corno Owca zdobył szeroką popularność na TikToku. Jego ostatni film stał się prawdziwym hitem. Mężczyzna w krótkim materiale wideo rozprawia się z mitami na temat oscypków i wyjaśnia, jak rozpoznać tego prawdziwego.

Przede wszystkim, prawdziwe oscypki mogą być produkowane tylko przez kilka miesięcy w roku – od maja to października. Jeśli ktoś twierdzi, że sprzedaje oscypki w grudniu czy styczniu, to po prostu kłamie. Jest to bowiem nie tylko możliwe, ale również nielegalne, ponieważ producenci oryginalnych oscypków muszą uzyskać specjalny certyfikat.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? To między innymi kolor. „Prawdziwy oscypek ma skórkę w kolorze słomkowym, a w środku jest jasno kremowy. Kolor środka sera wynika z tego, że w mleku owczym jest dużo więcej białka niż w krowim. Oscypki podrabiane w środku są żółtawe, a ich skórka jest ciemna” – powiedział.

Góral wyjaśnił również, że oscypki mają ostry smak i powinny być znacznie twardsze, niż inne sery. Jednocześnie zaznaczył, że sery z domieszką mleka krowiego nie są wcale gorsze. „Po prostu to nie jest oscypek” – podsumował.

Czytaj także: Cena karpia na święta poszybuje w górę! Eksperci ostrzegają

Źr.: TikTok