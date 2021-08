We wtorek Jarosław Gowin został oficjalnie zdymisjonowany z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. Lider Porozumienia skomentował tę decyzję na konferencji prasowej. Oświadczył, iż oznacza to koniec Zjednoczonej Prawicy.

Gowin zapowiedział, że w środę zarząd Porozumienia zdecyduje co dalej z politykami, którzy sprawują funkcje rządowe z ramienia tej partii. Wyprzedzając fakty, oznajmił jednak, że jego dymisja oznacza zerwanie koalicji i rozpad Zjednoczonej Prawicy.

„Ale wszyscy mamy świadomość, że moja dzisiejsza dymisja, wynikająca z wierności programowi ZP, programowi, któremu sprzeciwia się wiele elementów Polskiego Ładu, przede wszystkim te rozwiązania podatkowe – otóż ta dymisja jest de facto zerwaniem koalicji rządowej i końcem Zjednoczonej Prawicy” – mówił Gowin.

Zostaliśmy wypchnięci z koalicji. PiS zdecydowało, że projekt Zjednoczonej Prawicy dobiegł końca – mówi @Jaroslaw_Gowin.



Moja dymisja była ogłaszana w momencie protestów w obronie TVN – dodaje.



Partia nadal krytykuje rozwiązania podatkowe z Polskiego Ładu. @RMF24pl pic.twitter.com/UXJtocsjQ4 — Roch Kowalski (@rochkowalski) August 10, 2021

Polityk poinformował, że o swojej dymisji dowiedział się z mediów. Bardzo krytycznie to ocenił. To wiele mówi o pewnej kulturze politycznej. A może antykulturze politycznej, która w ostatnim czasie w naszym obozie zapanowała” – stwierdził Gowin.

Gowin zdymisjonowany

We wtorek wieczorem Muller poinformował, że zapadła ostateczna decyzja. „Premier Mateusz Morawiecki we wtorek podpisał i skierował do prezydenta dymisję wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina” – powiedział rzecznik rządu.

Jak się okazuje dymisja Gowina nie oznacza rozbicia Zjednoczonej Prawicy. „Tych wszystkich posłów, którzy chcą z nami budować ten program, który jest zapisany w #PolskiŁad, bez względu na barwy polityczne, ale przede wszystkim tych, którzy są w Zjednoczonej Prawicy, nadal zapraszamy do kontynuowania wspólnej pracy” – mówił Mueller.

