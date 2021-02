Starałem się uczulić przedstawicieli branży turystycznej, w tym hotelowej, na konieczność rygorystycznego przestrzegania uzgodnionych rygorów sanitarnych – wskazał we wtorek PAP wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Szef MRPiT uczestniczył we wtorek w telekonferencji z przedstawicielami branży hotelowej. Wskazał, że spotkanie służyło sprawdzeniu, jaki jest stan przygotowań sektora do otwarcia całej bazy noclegowej.

„Równocześnie starałem się uczulić przedstawicieli branży turystycznej, hotelowej, na konieczność rygorystycznego przestrzegania uzgodnionych z branżą rygorów sanitarnych” – powiedział Gowin.

Odnosząc się do postulatów hotelarzy, by otworzyć hotelowe restauracje wskazał, że nie uzyskały one akceptacji Ministerstwa Zdrowia. „Niestety to obostrzenie wynika z faktu, że w poprzednim okresie po odmrożeniu gospodarki nie wszystkie restauracje hotelowe respektowały zasady reżimu sanitarnego” – zaznaczył.

Minister ocenił, że odmrożenie, na które rząd zdecydował się w ubiegłym tygodniu, „na tle tego, co dzieje się w Europie jest krokiem bardzo śmiałym”. „Od skuteczności wprowadzania tego planu i tej decyzji, a także od przestrzegania ustalonego reżimu sanitarnego przez branżę turystyczną w dużej mierze zależeć będzie tempo odmrażania innych branż i całej gospodarki” – wskazał.

Szef MRPiT zwrócił uwagę, że przedsiębiorcy z tych sektorów, które jeszcze są zamknięte z powodu obostrzeń „czekają na pozytywne dla siebie decyzje z wielką niecierpliwością”.

Jak mówił Gowin, w tej chwili za wcześnie zapowiadać luzowanie obostrzeń wobec innych branż. „Czekamy na efekty odmrożenia z jednej strony z początku lutego, czyli otwarcia galerii handlowych i pierwszych klas szkoły podstawowej; a z drugiej strony zobaczymy też do jakiego stopnia przestrzegany będzie reżim sanitarny w branżach, które uruchamiamy od najbliższego piątku” – wskazał.

W ubiegły piątek rząd ogłosił, że od 12 do 26 lutego w reżimie sanitarnym będą dostępne m.in hotele i miejsca noclegowe do 50 proc. łóżek. Ponadto otwarte mają być baseny, stoki i boiska zewnętrzne. Zamknięte pozostaną siłownie, a restauracje nadal będą mogły wydawać posiłki na wynos. (PAP)

autor: Magdalena Jarco