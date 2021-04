Andrzej Duda i Jarosław Gowin spotkali się we wtorek z przedstawicielami branż, które najmocniej ucierpiały na wprowadzonych obostrzeniach. Wicepremier ogłosił kalendarz wychodzenia z obostrzeń. Zastrzegł jednak, że to rekomendacje jego ministerstwa, a ostateczną decyzję rząd podejmie najwcześniej dopiero w środę.

„Dzisiaj wielkim moim dążeniem jest to, żeby jak najszybciej umożliwić ponowne funkcjonowanie gospodarki, ale musimy to zrobić w sposób mądry” – mówił podczas spotkania prezydent Duda. „Nie możemy otworzyć wszystkiego na hurra tylko dlatego, że spadła liczba zachorowań poniżej 7 tys. dziennie. Ciągle jest obawa, że jeśli otworzymy branże za szybko, to ta liczba znów zacznie rosnąć” – przyznał prezydent.

Jarosław Gowin zapowiedział, że podczas środowego posiedzenia rządu zaproponuje kalendarz wychodzenia z obostrzeń. Jego główne założenia ujawnił publicznie już dzisiaj. „Stajemy w obliczu odważnych decyzji dotyczących odmrażania gospodarki. Kontaktujemy się z poszczególnymi branżami” – mówił.

Gowin wskazuje termin

Gowin wskazał, że kluczowy będzie dzień 4 maja. Wskazał, że zaleci rządowi, aby od tego dnia otworzyć całość handlu detalicznego, kluby fitness oraz ogródki restauracyjne. To nie wszystko, bo wicepremier chce, by od tego dnia hotele i inne obiekty turystyczne mogły przyjmować gości do 50 proc. miejsc w danym obiekcie. Podkreślił, że wszystko musi odbywać się przy zachowaniu rygorów sanitarnych.

Wicepremier dodał, że całość gospodarki powinna zacząć działać od 1 czerwca. Przypomniał jednak, że jest to rekomendacja Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, a oficjalne decyzje zostaną podjęte najwcześniej dopiero w środę.

Nowe zakażenia

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5 709 nowych przypadkach koronawirusa. W ciągu ostatniej doby odnotowano ponad 400 zgonów związanych z COVID-19. 99 osób zmarło bezpośrednio z powodu COVID-19, zaś 361 z powodu współistnienia z innymi schorzeniami.

Od początku pandemii na terytorium Polski zanotowano dotąd łącznie 2 768 034 potwierdzone przypadki zakażeń koronawirusem. Na skutek pandemii zmarło dotąd 65 897 osób.

Źr. Polsat News; wprost.pl