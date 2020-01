Nowego programu Roberta Janowskiego nie zobaczymy w wiosennej ramówce TV Puls. „Gra Muzyka” zniknęła z anteny po jednym sezonie. Żona prezentera poinformowała w rozmowie z Wirtualną Polską, że umowa była podpisana tylko na sezon jesienny.

O rozstaniu Roberta Janowskiego z Telewizją Polską jakiś czas temu było bardzo głośno. W roli prowadzącego kultowego programu „Jaka to melodia?” zastąpił go Norbi, a następnie Rafał Brzozowski. Program ma również zmienioną formułę.

Sam Robert Janowski długo pracy szukać nie musiał. Jesienią na antenie TV Puls emitowany był jego nowy program pt. „Gra Muzyka”. „Cały program to improwizacja, coś, co uwielbiam i zawsze stosuję w swojej pracy” – komentował Janowski. Jak podkreślał, format to „fajna, rodzinna rozrywka”. „W każdym programie będzie gość, z którym będę starał się rozmawiać na tematy głównie dotyczące ich twórczości, ale chciałbym, żeby były również nieco osobiste, lecz bez taniej sensacji” – mówił.

Teraz okazuje się, że wiosną program nie pojawi się na antenie TV Puls. Prezes stacji Dariusz Dąbski zaznaczył, że nie wyklucza, by program miał jeszcze wrócić na antenę. „W sezonie wiosennym nie planujemy powrotu programu na antenę, lecz nie wykluczamy tego w przyszłości. Tej wiosny stawiamy głównie na seriale” – powiedział.

W rozmowie z Wirtualną Polską w całej sprawie wypowiedziała się Monika Janowska. „Umowa z TV Puls dotycząca programu „Gra Muzyka” była podpisana tylko na sezon jesienny, ponieważ TV Puls wiosną zawsze stawiała na seriale. Program „Gra muzyka” od początku nie był brany pod uwagę w letniej ramówce. To samo dotyczy Roberta, który współpracował z Pulsem tylko jako gospodarz programu „Gra Muzyka”. Umową związany był, jak zawsze, z producentem zewnętrznym Media Corporation, a nie z samą telewizją. Ale zawodowa wiosna Roberta zapowiada się kwitnąco…” – zdradziła.

Źr.: WP