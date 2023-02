Mieczysław Hryniewicz, aktor kojarzony obecnie z serialem „Na Wspólnej”, postanowił powiedzieć wprost, że ma wysoką emeryturę. Artysta przyznaje, że „nie narzeka”.

Mieczysław Hryniewicz to aktor, którego widzowie kojarzą przede wszystkim z dwoma serialami: „Zmiennicy” oraz „Na Wspólnej”. Mężczyzna postanowił niedawno udzielić wywiadu dziennikowi „Fakt”, w którym poruszył istotny i nośny ostatnio temat.

Mowa o emeryturach artystów. W przestrzeni publicznej, szczególnie w ostatnich czasie, przewinęło się sporo wypowiedzi aktorów lub innych przedstawicieli branży artystyczno-rozrywkowej, którzy narzekali na wysokość swoich emerytur.

Hryniewicz jest ich kompletnym przeciwieństwem. Co więcej, aktor oznajmił bowiem, że ma wysoką emeryturę, z której jest bardzo zadowolony. Zapytano go również o to, czy może podać, ile dokładnie otrzymuje „na rękę”.

Mieczysław Hryniewicz ma wysoką emeryturę. „Nie narzekam”

Hryniewicz przyznaje, że pobiera świadczenie ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ funkcjonuje w tamtejszych systemie emerytalnym. Podkreśla, że ciężko sobie na to zapracował.

– Naprawdę jest stosunkowo wysoka. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak sobie na to zapracowałem – mówi Mieczysław Hryniewicz w rozmowie z dziennikiem „Fakt”. Dziennikarze zapytali mężczyznę o to, by powiedział, ile dokładnie wynosi jego emerytura. Tutaj aktor tak wylewny już nie był.

– Pewna pani z Pomorza mnie poprosiła, bym nie mówił publicznie, ile dokładnie dostaję emerytury. Podejrzewam, że niektórym może być przykro – powiedział wprost Hryniewicz.

