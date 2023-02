Kuba Wojewódzki podał cenę za jednego pączka w swoim lokalu Niewinni Czarodzieje TrzyZero w Gdyni. Kwota, którą trzeba zapłacić za słodki przysmak zwala z nóg.

Kuba Wojewódzki oprócz swojej działalności medialnej próbuje także swoich sił w branży kulinarnej. W przeszłości tworzył projekt o nazwie Niewinni Czarodzieje 2.0, a obecnie jest właścicielem restauracji Niewinni Czarodzieje TrzyZero, która zlokalizowana jest w Gdyni.

Przy okazji zbliżającego się Tłustego Czwartku dziennikarz i showman zamieścił wpis w serwisie Instagram, w którym pochwalił się wypiekiem serwowany w jego restauracji. Podał także jego cenę.

Okazuje się, że kwota, którą trzeba zapłacić za słodki przysmak jest naprawdę wysoka. Nie dziwi więc, że pod zdjęciem, które zamieścił Wojewódzki błyskawicznie zaroiło się od komentarzy.

Kuba Wojewódzki podał, ile kosztuje pączek w jego restauracji

– Z okazji Tłustego Czwartku przedstawiam Wam propozycję nie do odrzucenia. Pączki podobne do mnie – Słodkie i nadziane (Krem pistacjowy, polewa z różowej czekolady, puder malinowy, złoto jadalne, specjalne złote pudełko) – napisał Wojewódzki na Instagramie.

Po chwili przeszedł do najważniejszego. Ujawnił bowiem cenę pączka, która wynosi 49 złotych za sztukę. Wojewódzki przyznaje, że jest to „edycja limitowana”. – Edycja limitowana 49 zł za sztukę – napisał. – Nie, dziękuje. Czynsz muszę zapłacić – skomentowała jedna z internautek. – O proszę, to u Magdy Gessler jak za darmo! A narzekaliśmy – dodała inna nawiązując do wysokiej ceny pączków w lokalu znanej restauratorki.

