Ks. Piotr Jarosiewicz, duchowny, który prowadzi konto w serwisie Tik Tok, wywołał burzę. Wszystko przez nagranie zamieszczone we wspomnianym serwisie.

Wszystko zaczęło się od pytania, które zadała księdzu jedna z internautek. – Czy zostawanie czasami na noc u chłopaka i samo tylko zaśnięcie w jednym łóżku to coś złego, to samo leżenie i zaśnięcie? – zapytała zwracając się do duchownego.

Ks. Piotr Jarosiewicz zdecydował się udzielić odpowiedzi. Zrobił to w formie wideo, za pośrednictwem swojego profilu społecznościowego w serwisie Tik Tok. Powołał się przy tym na słowa Jacka Pawlikowskiego, wykładowcy katolickiego.

Ksiądz zadał na tej podstawie internautom dwa pytania: „Czy pozwoliłabyś swojej 16-letniej córce na to?” oraz „Jakie są granice poznawania się?”. – To jest ta granica, której nie zrobilibyśmy przy rodzicach. To jest ta granica, której chłopak z dziewczyną nie naruszyliby przy rodzicach” – dodał.

Ks. Piotr Jarosiewicz: zdrowy chłop…

Na tym jednak nie koniec. W dalszej części swojej wypowiedzi ks. Piotr Jarosiewicz wypowiedział bowiem słowa, które zbulwersowały niektórych użytkowników Tik Toka. Zasugerował, że w przypadku zdrowego fizycznie mężczyzny, chcącego zachować wstrzemięźliwość, obecność kobiety może powodować pewien dyskomfort.

– Jeśli jest zdrowy chłop i on leży przy ładnej dziewczynie, to on się męczy – powiedział ksiądz w opublikowanym w sieci nagraniu. – Nawet, jak zewnętrznie nie okazuje, to wewnętrznie tam wszystko się dzieje. Tam wszystko pracuje. Tam myśli chodzą. Ciało żyje – dodał.

Jego słowa odbiły się sporym echem. Pod nagraniem zaroiło się od komentarzy. – To jakieś średniowiecze? – zapytała jedna z internautek. A jakie jest Wasze zdanie?

