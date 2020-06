Rafał Trzaskowski ma szansę wygrać w I turze – uważa prof. Tomasz Grodzki. Marszałek Senatu zasugerował w rozmowie z Onet Rano, że w przypadku zwycięstwa kandydata opozycji w wyborach prezydenckich, spodziewa się rekonstrukcji rządu.

W środę rano Elżbieta Witek wyznaczyła 28 czerwca dniem wyborów prezydenckich w Polsce. Data ta pojawiała się już wcześniej w wypowiedziach polityków, jako najbardziej prawdopodobny dzień głosowania. Czeka nas bardzo krótka i z pewnością intensywna kampania wyborcza.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki w rozmowie z Onet Rano podkreślił, że wybory prezydenckie będą legalne. – Przypomnę, że w Senacie, w odróżnieniu od Sejmu, prowadziliśmy bardzo pogłębioną analizę i bogatą dyskusję na temat tego, jak wyjść z tego pata wyborczego, w który próbowano nas wpędzić z wyborami 10 maja – ocenił.

Grodzki zwrócił również uwagę na społeczne oczekiwania w stosunku do wyborów. – Ewidentnie oczekiwania społeczne obecnie było oczekiwanie że w formie tradycyjnej z możliwością głosowania korespondencyjnego i te wybory powinny się odbyć. Nie mam wątpliwości co do ich legalności – dodał.

Marszałek Grodzki: Rafał Trzaskowski ma szansę wygrać w I turze

Prowadzący rozmowę Jarosław Kuźniar zapytał swojego gościa o możliwe scenariusze powyborcze. – Myślę, że Rafał Trzaskowski ma szansę wygrać w I turze. Prezydent Duda wygrał w zasadzie nie przez przymioty swojej osobowości 5 lat temu, ale na fali wznoszącej PiS-u – zdradził Grodzki.

-Patrząc na to, jakie są trendy społeczne, myślę, że pojawia się szansa, żeby Rafał Trzaskowski wygrał w I turze albo w II. W to, że Andrzej Duda miałby wybrać w I turze, absolutnie nie wierzę – dodał marszałek Senatu.

Grodzki przekonuje, że zwycięstwo kandydata opozycji w wyborach prezydenckich doprowadzi do głębokich zmian politycznych w Polsce. W tym kontekście mówi nie tylko o rekonstrukcji rządu, ale nawet o wyborach przedterminowych.

-Jeżeli prezydent i Senat będą z opozycji, to sądzę, że Zjednoczonej Prawicy będzie bardzo trudno rządzić. Spodziewam się różnych scenariuszy, od rekonstrukcji rządu, po nawet wcześniejsze wybory – powiedział.

Źródło: Onet