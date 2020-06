Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła termin wyborów prezydenckich. Pierwsza ich tura odbędzie się 28 czerwca, a druga, jeśli będzie potrzebna, odbędzie się 12 lipca.

Wczoraj Sejm przegłosował ustawę umożliwiającą przeprowadzenie wyborów prezydenckich w sposób hybrydowy. Wieczorem ustawa została podpisana przez Andrzeja Dudę. W ten sposób zagłosować będzie można zarówno korespondencyjnie, jak i w lokalu wyborczym.

Podczas specjalnej konferencji prasowej marszałek Elżbieta Witek ogłosiła nowy termin wyborów. Wcześniej podkreśliła jednak, że wybory prezydenckie w naszym kraju powinny odbyć się 10 maja. „Byliśmy na to przygotowani, zwracaliśmy uwagę na dwie kwestie: pierwsza to zabezpieczenie zdrowia i życia Polaków. To było najważniejsze. Z drugiej strony staraliśmy się działać na tyle skutecznie, by przeciwdziałać zwalnianiu pracowników, by chronić naszą gospodarkę” – powiedziała.

Marszałek Sejmu zaatakowała również opozycję. „W tak trudnej sytuacji epidemicznej musieliśmy znaleźć rozwiązanie, które da poczucie bezpieczeństwa i doprowadzi do wyborów. Wtedy okazało się, że ze strony opozycji napotkaliśmy opór. Chodziło nie o życie Polaków i zdrowie, ale o partykularny interes partii” – dodała.

Elżbieta Witek ogłosiła, że wybory prezydenckie odbędą się w naszym kraju 28 czerwca. Jeśli będzie taka potrzeba, druga tura wyborów odbędzie się 12 lipca. Do 5 czerwca kandydaci mają czas na zarejestrowanie się w Państwowej Komisji Wyborczej. Nowi kandydaci na zebranie 100 tysięcy podpisów mają czas tylko do 10 czerwca.

Źr.: Polsat News