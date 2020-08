Zdecydowana większość posłów poparła projekt tzw. ustawy podwyżkowej. Nowymi przepisami zajmie się teraz Senat. Onet.pl informuje, że marszałek Tomasz Grodzki przedstawił senatorom trzy możliwe scenariusze. – Poprosił ich o przemyślenie propozycji i próbę przewidzenia możliwych konsekwencji – czytamy.

Przypomnijmy, że podwyżki dla polityków poparło 386 posłów, przeciwko było 33, a 15 wstrzymało się od głosu. W tej sprawie pomiędzy politykami opozycji i obozu rządzącego zaistniała wyjątkowa zgodność. Jedynie Konfederacja, partia Razem i nieliczni posłowie KO i PSL zagłosowali przeciw.

Politycy opozycji, którzy poparli projekt raczej unikają składania wyjaśnień. Tymczasem projektem zajmie się teraz Senat. Część senatorów już teraz zapowiada, że zagłosuje przeciwko i do tego samego namawia swoich kolegów.

„W poniedziałek Senat będzie miał okazje zachować twarz ws. podwyżek. Teraz wszystko zależy od przyzwoitości senatorów i nie mówię tu przedstawicielach PiS” – napisał senator Jacek Bury.

Wielkie wyzwanie przed Senatem. Grodzki przedstawił trzy scenariusze

Sprawie przygląda się marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Onet.pl donosi, że polityk zaprezentował senatorom opozycji trzy scenariusze. Pierwszy to „opcja atomowa”. Zakłada on odrzucenie ustawy o podwyżkach w całości.

Jednak Grodzki zwraca uwagę na potencjalne konsekwencje radykalnej decyzji. – Senat poza Koalicją Obywatelską i w konsekwencji rozpad (KO – red.) – czytamy. Co więcej, marszałek miał zauważyć, że PiS bez trudu odrzuci opór Senatu w Sejmie.

Drugi scenariusz zakłada wprowadzenie poprawek do projektu. Z doniesień Onetu wynika, że Grodzki podchodzi sceptycznie również do tego wariantu. Zmodyfikowanie wysokości podwyżek nie sprawi, że staną się one społecznie akceptowalne.

Trzecia opcja to pozorny sprzeciw. „Część senatorów opozycji jest przeciw, ale ustawa przechodzi”. Taka sytuacja może nieść nieprzyjemne konsekwencje dla niektórych polityków Koalicji Obywatelskiej w czasie układania list wyborczych za kilka lat. Senatorowie mają przedyskutować sprawę podczas poniedziałkowego posiedzenia klubu KO.

Przypomnijmy, że zgodnie z nowymi przepisami pensje najważniejszych osób w państwie będą wyglądać następująco (szacowane kwoty brutto):



prezydent: 25 981 zł

marszałkowie Sejmu i Senatu: 21 984 zł

wicemarszałkowie Sejmu i Senatu: 17 987 zł

premier: 21 984 zł

ministrowie: 17 987 zł

wiceministrowie: 16 988 zł

posłowie 12 600 zł

