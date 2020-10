Bardzo groźny wypadek miał miejsce wczoraj około godziny 6:00 na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Hutniczą w Lubinie. Policjanci ruchu drogowego pracujący na miejscu zdarzenia ustalili, że kierujący pojazdem ciężarowym nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującej samochodem osobowym marki Volkswagen. O ogromnym szczęściu może natomiast mówić pieszy, który kilka sekund przed zderzeniem się pojazdów tuż obok przechodził przez pasy.

Wczoraj około godziny 6:00, kierujący pojazdem ciężarowym jechał ulicą Hutniczą w kierunku alei Generała Maczka w Lubinie. W pewnym momencie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującej samochodem osobowym marki Volkswagen, która jechała wraz z synem ul. Jana Pawła II w kierunku centrum. Wypadek był poważny, bo ciężarówka w wyniku zderzenia uszkodziła dwa sygnalizatory i przewróciła się na bok. Badanie stanu trzeźwości kierowcy wykazało blisko promil alkoholu w jego organizmie.

Czytaj także: Pijany kierowca zderzył się z… innym pijanym kierowcą

W wyniku tego zdarzenia jadąca prawidłowo 45-latka wraz z 19-letnim synem trafili do szpitala. Kobieta była trzeźwa.

Wypadek mógł skończyć się tragedią

O wielkim szczęściu może mówić pieszy, którego ułamki sekund dzieliły od tragedii, do której mogło dojść przez skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie 37-letniego kierowcy renault. Wypadek mógł zakończyć się tragedią, bo wskazuje na to jednoznacznie monitoring miejski. Dzięki temu zapisowi, można zobaczyć, jak niewiele brakowało do dramatu na drodze.

WYPADEK W LUBINIE. DWIE OSOBY TRAFIŁY DO SZPITALA, A UŁAMKI SEKUND DZIELIŁY PIESZEGO OD TRAGEDII. SPRAWCA BYŁ PIJANYhttps://t.co/RCl1u9Mrkr pic.twitter.com/TlC8uHvPWQ — dolnośląska Policja (@DPolicja) October 26, 2020

37-latek kierujący pojazdem ciężarowym został zatrzymany przez mundurowych i trafił do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty za popełniony czyn. Będzie odpowiadał za spowodowanie zdarzenia drogowego w stanie nietrzeźwości.

Czytaj także: Kibice Lecha oczyścili pomnik Ułanów. Zdewastowali go lewicowcy

fot. Dolnośląska Policja