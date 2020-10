Kibice Lecha Poznań oczyścili zdewastowany pomnik 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Stojący w centrum Poznania monument stał się celem ekstremistów lewicowych, którzy pokryli go wulgarnymi napisami, a także napisem strajk kobiet.

Sprawcy zdewastowali pomnik w ubiegłym tygodniu najprawdopodobniej podczas jednego z protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej. Policja jeszcze w ubiegłym tygodniu przeprowadziła oględziny zniszczonego pomnika, ale, jak podało we wtorek biuro prasowe KWP w Poznaniu, do policji nie wpłynęło oficjalne zgłoszenie o zdarzeniu. – informuje TVP Info.

Wobec takiego obrotu sytuacji, do akcji przystąpili kibice Lecha Poznań. Na swoim profilu w mediach społecznościowych poinformowali o akcji i opublikowali zdjęcia.

„Kibice również nie są obojętni, na to, co dzieje się wokół. Wielu z nas brało udział w manifestacjach wspierających Polki. Jednakże nigdy nie będzie naszej zgody na niszczenie dziedzictwa kulturowego, zabytków, czy przerywanie obrządków religijnych. Nie zamierzamy jednak bronić jakichkolwiek oprawców – bez względu na to czy są w sutannach czy bez – tylko ofiary.” – czytamy.

„Wykorzystywanie tragedii kobiet przez lewicowe i anarchistyczne ugrupowania usiłujące zbić kapitał polityczny to kolejna rzecz, z którą nie możemy się zgodzić. Mamy świadomość, że mainstreamowe, poszukujące taniej sensacji media będą starały się nas skłócić, będą starały się wmówić każdemu czytelnikowi swoją „jedyną prawdę” i wykreować rzeczywistość w celu osiągnięcia własnych korzyści. Zmagamy się z tym od wielu lat.” – piszą w sieci kibice Lecha Poznań.

W podsumowaniu jeszcze raz podkreślili, że „doskonale rozumieją protest kobiet”. „Ale na wandalizm, niszczenie zabytków, pomników nie pozwolimy. Nie dajmy się podzielić.” – napisali kibice Lecha Poznań.

Wcześniej media informowały, że kibice skutecznie odparli atak ekstremistów lewicowych na kościół w Poznaniu. W sieci pojawiło się sporo nagrań dokumentujących przebieg wydarzeń.

Źr. tvp.info; facebook