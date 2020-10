Dzisiejsze obrady Sejmu przerwali posłowie lewicy, którzy próbowali blokować mównicę w związku z protestami dotyczącymi aborcji. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zarządził przerwę. Sprawę komentowali na konferencji prasowej posłowie Konfederacji. Janusz Korwin-Mikke nie szczędził ostrych słów pod adresem wulgarnych demonstrantów profanujących kościoły, a także pod adresem posłó lewicy.

Posłanki lewicy i KO najpierw zablokowały mównicę, a następnie podeszły do miejsca, w którym siedzi Jarosław Kaczyński. Po pewnym czasie interweniował Terlecki, który wezwał straż marszałkowską i zarządził przerwę w obradach.

Sytuację komentowali posłowie Konfederacji. „Takiej inwazji chamstwa i wulgaryzmu, jakie widzimy od dwóch dni na ulicach Warszawy, dawno nie widziałem. (…) Teraz to szambo wylało się do Sejmu” – mówił Janusz Korwin-Mikke.

Nie tylko Korwin-Mikke krytykuje

Z kolei Jakub Kulesza, szef koła poselskiego Konfederacji mówił, że jego ugrupowanie sprzeciwia się wyłączaniu mikrofonów posłóm. „Niezależnie czy wyłącza mikrofony posłom Konfederacji, czy posłom Lewicy” – zaznaczył. „Zdajemy sobie sprawę, że Lewica sama domagała się wyłączenia mikrofonów Konfederacji, ale my tutaj jesteśmy konsekwentni: poseł ma prawo wypowiadać się z mównicy sejmowej, ponieważ zobowiązali go do tego wyborcy” – dodał.

W konferencji uczestniczył także Artur Dziambor. „Żądamy od zarządzających tym budynkiem, czyli od Prawa i Sprawiedliwości, od marszałków, żeby przy wykorzystaniu wszelkich środków mogli kontynuować sesję i żebyśmy my mogli pracować i dyskutować i pracować nad absolutnie najważniejszymi rzeczami, a happeningi bardzo byśmy prosili wyprowadzić poza Sejm” – mówił.

Głos zabrał także Robert Winnicki. „Kraj jest w chaosie, gospodarka tonie niszczona kolejnymi obostrzeniami, a w Sejmie mamy do czynienia z żenującymi przepychankami Lewicy, PO i PiS. W tej sytuacji chciałoby się krzyknąć coś mocnego: „proszę sobie stąd iść, jeśli chcecie urządzać cyrk w Sejmie!” – powiedział.

Źr. rmf24.pl