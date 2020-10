Premier Mateusz Morawiecki odniósł się w końcu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Podczas specjalnej konferencji szef rządu stwierdził, że wolność wyboru jest bardzo ważna, ale trzeba żyć, by móc z niej skorzystać.

W ostatnich dniach tysiące osób w całej Polsce wyszło na ulice, by protestować przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Zakazuje on przeprowadzania aborcji w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu. Teraz podczas specjalnej konferencji prasowej do całej sytuacji odniósł się premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu przypomniał, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczy tylko tzw. aborcji eugenicznej. Warto jednak zaznaczyć, że to właśnie ciężkie uszkodzenie płodu jest przyczyną zdecydowanej większości tego typu zabiegów w Polsce. „We wszystkich tych przypadkach, w których zagrożone jest życie i zdrowie kobiety, ten wyrok TK nie ma do nich odniesienia. Sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia kobiety nie jest objęta tym wyrokiem, a więc wszystkie te kwestie, które niepokoją wielu ludzi, nie są objęte tym wyrokiem. Trzeba to wyraźnie powiedzieć” – powiedział.

Premier Morawiecki: „Żeby zrealizować wolność wyboru, trzeba żyć”

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że wolność wyboru to sprawa fundamentalna. Nie może być jednak ograniczana prawem do życia. „Wolność wyboru, prawo wyboru jest rzeczywiście kwestią fundamentalną. Ale chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że – żeby zrealizować tę wolność wyboru, trzeba żyć. Ten, kto nie żyje, nie może realizować prawa do wolności wyboru. Dlatego, jakkolwiek wolność wyboru jest ważnym prawem, to jest ograniczona podstawowym prawem do życia, od którego zależy w ogóle to, czy wolność wyboru może być realizowana” – mówił.

Szef rządu zapowiedział, że z troską będzie podchodził do sytuacji wszystkich kobiet. Zapowiedział między innymi program rozszerzenia badań prenatalnych. „Wiem, że bardzo wiele różnych sytuacji powoduje bardzo wiele emocji, że nie jesteśmy często w stanie sobie wyobrazić, jak różne są to sytuacje. I dlatego chcę podkreślić, że będziemy z ogromną troską podchodzić do wszystkich sytuacji, wszystkich kobiet. Będziemy pomagać kobietom, dzieciom po to, by mogły się normalnie rozwijać w łonie matki, a później żeby mogły normalnie żyć” – powiedział premier.

Źr.: TVP Info