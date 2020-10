Kibice Lecha starli się ze strajkującymi w Poznaniu. Grupa mężczyzn zagrodziła drogę do świątyni na Ostrowie Tumskim. – Ręce precz od kościoła! – słychać na nagraniu udostępnionym przez Wojciecha Wybranowskiego.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji wywołało falę protestów, która objęła już wszystkie większe miasta w całej Polsce. Uczestnicy manifestacji wyrażają swój sprzeciw wobec władz oraz Kościoła Katolickiego.

Wczoraj informowaliśmy o incydentach w świątyniach i starciach przed kościołami. Sytuacja powtórzyła się również w poniedziałek. Jednak tym razem w zamieszki angażuje się coraz więcej środowisk kibicowskich. O zjawisku informował dziennikarz Wojciech Wybranowski.

„Wiadomośc z ostatniej chwili – od chłopaków z Żylety – Legia rusza w miasto. Przeciwko antifowcom i troglodytom niszczącym koscioły. Podobne słuchy dochodzą z Krakowa” – pisał przed południem.

Wieczorem na profilu dziennikarza zostało udostępnione nagranie z Poznania. Grupa kibiców skutecznie zablokowała dostęp do świątyni na Ostrowie Tumskim. „Poznań. Kibice Lecha. I nieudane przejście lewakow pod kościół” – napisał Wybranowski.

Publicysta odniósł się również do wątpliwości na temat zaangażowania kibiców, które wyrażali dziennikarze TVN i Onet.pl. „I to na tyle jeśli chodzi o opowieści Schwertnera jakobym rozpuszczał fejki o mobilizacji środowisk kibicowskich. Janusz, dam Ci 1 darmowa lekcje dziennikarstwa. Nie wierz synku we wszystko co przeczytasz na FB” – dodał.

Takie tam rozmowy bohaterów aborterów 😀👇#Poznań #Katedra

– "Ej nie gadajcie z nimi oni są z PISu kurwa, nie zapominajcie"

– "To ich praca chronią nas, widziałeś tamtych kibiców, gdyby nie oni zmasakrowali by cię" " Jak taki cwany jesteś to idź się nap…z nimi" pic.twitter.com/5GNwxVCxEU — ForfiterPolityczny #BabiesLivesMatter (@ForfiterP) October 26, 2020

Nie no, nie ma mobilizacji kibiców…

Prawda Janusz?

Caly weekend liberalne media nakręcały agresję, nienawiść, usprawiedliwiały profanacje.

Kto sieje wiatr…

Mam nadzieję, że szybko przyjdzie opamiętanie.

U Wielowieyskiej tez https://t.co/0kAAWLRRnR — Wojciech Wybranowski (@wybranowski) October 26, 2020

Zamieszki na Placu Trzech Krzyży. pic.twitter.com/5HrMcGovmS — Marcin Terlik (@MarcinTerlik) October 26, 2020

Źródło: Twitter, Onet.pl