W pierwszych dniach agresji Rosji na Ukrainę wydawało się, że temat ten zjednoczy opozycję i rządzących. Jednak niektórzy politycy i publicyści postanowili już teraz skrytykować postępowanie władz Polski na arenie międzynarodowej. „Jakże żałosne okazało się obecne, oficjalne przywództwo naszego państwa, gdy historia powiedziała: sprawdzam!” – ubolewa Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej.

Od początku zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę na polskiej scenie politycznej zapanowała zgoda, co do oceny barbarzyńskiego czynu Władimira Putina. Zarówno politycy obozu rządzącego, jak i opozycji opowiadali się za podjęciem zdecydowanych sankcji oraz za pomocą Ukrainie.

Władze Polski podjęły szereg działań na rzecz pomocy Ukrainie. Prezydent Andrzej Duda wezwał Europę do przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej, premier Mateusz Morawiecki zaapelował do szefowej Komisji Europejskiej o wprowadzenie zdecydowanych sankcji, zaś szef MON Mariusz Błaszczak informuje o dotarciu kolejnego wsparcia żołnierzom ukraińskim.

Choć tego typu działania nie są krytykowane, to jednak niektórzy politycy i publicyści dzielą się gorzką opinią na temat dotychczasowego postępowania władz na arenie międzynarodowej oraz apelują o rezygnację z antyunijnej retoryki. Wśród krytyków są m.in. Rafał Grupiński, Katarzyna Lubnauer i Tomasz Lis.

Jakże żałosne okazało się obecne, oficjalne przywództwo naszego państwa, gdy historia powiedziała: sprawdzam! Błędna geopolityka, błędna strategia, kombinacje finansowe na poziomie kieszonkowców, podważanie Konstytucji, dorobku pokoleń i zamach na europejskie wartości. Nadzy. — Rafał Grupiński (@RGrupinski) February 27, 2022

Nasi pomagierzy Putina od wczoraj powtarzają, ze chcą szybkiej ścieżki dla Ukrainy w jej drodze do Unii Europejskiej. Super. Czy mogliby w takim razie skończyć wygłupy i wieloletnie wojny z Unią i także Polskę zabrać w tę drogę? — Tomasz Lis (@lis_tomasz) February 27, 2022

Panie @SasinJacek , może najwyższy czas, żeby zamiast antyunijnych, kłamliwych reklam, spółki energetycznie przeznaczyłyby te pieniądze na pomoc Ukrainie?#StandWithUkriane pic.twitter.com/paloKiqiif — Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) February 27, 2022