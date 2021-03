Grzegorz Braun ogłosił, że wystartuje we wcześniejszych wyborach na prezydenta Rzeszowa. Wieloletni włodarz miasta Tadeusz Ferenc w ubiegłym miesiącu ogłosił rezygnację. Do czasu wyboru nowego prezydenta miastem będzie rządził komisarz.

Grzegorz Braun ogłosił swoją kandydaturę podczas konferencji prasowej na rynku w Rzeszowie. Wzięli w niej udział również inni politycy Konfederacji, m.in. Krzysztof Bosak, Jakub Kulesza i Konrad Berkowicz. „Zgłaszam swoją kandydaturę do wyborów prezydenckich w mieście Rzeszowie” – powiedział Braun. „Mając do wyboru mandat w fasadowym parlamencie warszawskim i mandat w rzeszowskim ratuszu wybieram to drugie” – pokreślił.

Rzeszów. Właśnie zaprezentowaliśmy naszego kandydata na urząd prezydenta miasta. Niech wygra najlepszy. Niech wygra @GrzegorzBraun_! pic.twitter.com/7VAHWze2Ba — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) March 4, 2021

Grzegorz Braun zapowiada ogłoszenie programu

Poseł Konfederacji zaznaczył, że „polityka lokalna, regionalna, samorządowa, to bynajmniej nie jest jakaś druga liga podwórkowa”. „To dziś w sytuacji, kiedy tak bardzo zwodzi nas władza centralna, rząd, parlament i inne organa władzy najwyższej w Warszawie, to dziś potrzebują Polacy w sposób dramatyczny oparcia we władzy samorządowej.” – powiedział Grzegorz Braun. „I to oparcie musi się znaleźć także od strony rzeszowskiego ratusza” – zaznaczył.

Zapowiedział, że konkretne tezy ze swojego programu wyborczego zaprezentuje w trakcie kampanii wyborczej. „Będę prezentował przyszłość Rzeszowa w suwerennej Polsce” – powiedział Grzegorz Braun.

Ferenc zrezygnował po 18 latach rządów

W pierwszej połowie lutego, po 18 latach rządów, Tadeusz Ferenc ogłosił decyzję o rezygnacji z kontynuowania kadencji prezydenta Rzeszowa. W ostatnim czasie Ferenc dwukrotnie przebywał w szpitalu. Lokalne media informowały, że rezygnacja wieloletniego prezydenta Rzeszowa wiąże się z jego złym stanem zdrowia. Nie można tego wykluczyć, bo w ostatnim czasie samorządowiec ciężko przechodził zakażenie koronawirusem.

81-letni Ferenc był prezydentem Rzeszowa od 2002 roku. Jego wybory to duże osiągnięcia, bo aż czterokrotnie – poza elekcją w 2002 roku – wygrywał w pierwszej turze. Z wykształcenia jest ekonomistą.

