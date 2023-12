Radosław Liszewski, lider i wokalista zespołu „Weekend”, został zapytany o gażę za udział w imprezie sylwestrowej organizowanej przez TVP. Jego odpowiedź była jednoznaczna.

Liszewski udzielił wywiadu dla serwisu Party.pl. Dziennikarka portalu zapytała go wprost o to, ile płaci się artystom za udział w imprezie sylwestrowej, której organizatorem jest telewizja publiczna.

Wokalista przyznał, że skoro nikt do tej pory nie ujawnił tej kwoty, to on również nie będzie wychodził przed szereg. Liszewski oznajmił jedynie, że „nikt nie robi tego za darmo”. – To jest przecież nasza praca – podkreślił artysta związany z grupą reprezentującą styl muzyczny „dance”.

Liszewski dodał, że na pozór może wydawać się, iż artyści i muzycy podczas imprezy sylwestrowej świetnie się bawią i – choć faktycznie może tak być – to udział w tym wydarzeniu wymaga od wszystkich dużo koncentracji i skupienia.

– To jest nasza zwyczajna praca, chociaż łączymy przyjemne z pożytecznym – nie ukrywa lider grupy „Weekend”. – Ile zarobimy? My wiemy, ile zarobimy – rzucił nawiązując do zarobków Radosław Liszewski.

Cała rozmowa z wokalistą grupy „Weekend” dostępna jest poniżej.

