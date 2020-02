Lekarz i poseł Koalicji Obywatelskiej, Riad Haidar przyznał, że pierwsze przypadki zachorowań na koronawirus w Polsce pojawią się w ciągu najbliższych godzin. Zaznaczył jednak, że należy zachować spokój, bo epidemia „po pewnym czasie wygaśnie”.

Polityk KO jest przekonany, że koronawirus wkrótce pojawi się w Polsce. „Przed nami ogromne wyzwanie. Niestety musimy poradzić sobie z nadchodzącą nieuniknioną epidemią koronawirusa. W ciągu najbliższych godzin zostaną ogłoszone pierwsze przypadki zachorowań w Polsce.” – napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych Riad Haidar.

Poseł przekonuje, że koronawirus „przyjdzie do Polski i po pewnym czasie wygaśnie”. Dlatego polityk i lekarz wzywa do „zachowania spokoju”. Haidar zachęca m.in. do unikania kontaktu z osobami, które „w ostatnim czasie przebywały na terytorium Chin, Włoch, Niemiec, Austrii, Iranu, Chorwacji, Hiszpanii”.

„Jeśli macie silne objawy: kaszel, duszności, temperatura powyżej 38 stopni, zgłoście się do najbliższego oddziału zakaźnego lub zadzwońcie na numer informacyjny NFZ dostępny całą dobę: 800 190 590.” – pisze Haidar.

Jak dotąd w Polsce nie pojawił się koronawirus. „Wszystkie informacje o oficjalnym zakażeniu są nieprawdziwe. Oddziały zakaźne są gotowe na przyjmowanie pacjentów. Jesteśmy pewni, że prędzej czy później wirus pojawi się w naszym kraju. Wówczas będziemy przygotowani.” – zapewnił na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski.

