Tomasz Hajto w programie „Cafe Futbol” ostro skrytykował Polski Związek Piłki Nożnej. Powodem było pokazanie odprawy Paulo Sousy przed meczem ze Słowacją. Zdaniem byłego kadrowicza, jest to próba zrzucenia odpowiedzialności za porażkę wyłącznie na piłkarzy.

Reprezentacja Polski przegrała 1:2 ze Słowacją na inaugurację tegorocznych Mistrzostw Europy. Dziś w Sewilli Biało-Czerwoni zagrają z Hiszpanią o wszystko. Porażka oznacza, że żegnamy się z imprezą, a ze Szwedami zagramy wyłącznie o honor.

Po meczu kadry posypały się gromy – zarówno na piłkarzy, jak i trenera oraz Polski Związek Piłki Nożnej. W odpowiedzi, PZPN pokazał film z odprawy przedmeczowej. Wynika z niego, że Paulo Sousa dobrze przygotował zawodników przewidując, w jakich sytuacjach mogą paść bramki dla Słowaków. I faktycznie, jego słowa się sprawdziły.

Hajto krytykuje działania PZPN

Film wywołał ogromną dyskusje. W programie „Cafe Futbol”, jego prezentację ostro skrytykował Tomasz Hajto. Zdaniem byłego reprezentanta Polski, PZPN próbuje w ten sposób zrzucić winę wyłącznie na zawodników. „Takie rzeczy załatwia się w drużynie. Tego nie pokazuje się do mediów. Dla mnie to jest takie alibi – poszliśmy pogadać cztery godziny. To nic nie daje. Jak źle idzie to nie zaczynamy od siebie, ale patrzymy na innych” – stwierdził.

Tomasz Hajto uważa, że tego typu sprawy powinny być całkowicie zamknięte wewnątrz drużyny. „To jest nasza wada. Pokazywanie odprawy Sousy jest dla mnie żenujące. Takie coś powinno być totalnie zamknięte. Tego nikt nie robi w Europie. Nie wiem, do czego ma to prowadzić” – powiedział.

