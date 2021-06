Tomasz Hajto znów wywołał kontrowersję. W „Cafe Futbol” były piłkarz skrytykował trenera Paulo Sousę za to, że ten wypuścił Piotra Zielińskiego na narodziny syna. Doczekał się ciętej riposty ze strony Krzysztofa Stanowskiego.

Kilka dni temu Piotr Zieliński został ojcem. Z tego powodu trener Paulo Sousa zwolnił go na pewien czas ze zgrupowania reprezentacji Polski. Zieliński nie zagrał między innymi w meczu z Rosją, gdzie szkoleniowiec i tak wystawił eksperymentalny i mocno rezerwowy skład.

Mimo to, decyzję trenera na antenie „Cafe Futbol” skrytykował Tomasz Hajto. „Nie rozumiem zwalniania na trzy dni ze zgrupowania. Mnie nie puszczano, kiedy rodziło się dziecko. To mnie też czegoś nauczyło, że jest rodzina, ale też praca i obowiązki” – powiedział.

Na wypowiedź Hajty zareagował Krzysztof Stanowski. „Tomasz Hajto zmiażdżył Piotra Zielińskiego za opuszczenie zgrupowania reprezentacji Polski (jego żona rodziła). Zdjęcie niepowiązane. (Gdyby pojechał do kasyna to wtedy zrozumiałe, ale do szpitala do skandal)” – napisał.

Tomasz Hajto zmiażdżył Piotra Zielińskiego za opuszczenie zgrupowania reprezentacji Polski (jego żona rodziła).



Zdjęcie niepowiązane.



(gdyby pojechał do kasyna to wtedy zrozumiałe, ale do szpitala to skandal) pic.twitter.com/E45sxvAwEq — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) June 6, 2021

Stanowski nawiązał w ten sposób do słynnej afery „Casino Gate”. W 2017 roku w sieci pojawiła się informacja, jakoby Kamil Grosicki i Tomasz Hajto mieli pojawić się w kasynie i przegrać ogromne pieniądze. Sugerowano, że do całej sytuacji mogło dojść do zgrupowania reprezentacji Polski. Ostatecznie okazało się, że zdjęcie Grociskiego zostało wykonane kilka lat wcześniej i nie miało ze zgrupowaniem kadry nic wspólnego.

Żr.: Cafe Futbol, Twitter/Krzysztof Stanowski, Facebook/Gramy na Chaos – Z Pasją o Futbolu