Trwa protest medyków. Przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL, Wojciech Szaraniec, został zapytany w Radu ZET o wulgarne hasła pod adresem rządzących. – To jest fake news, nie było takich transparentów – stwierdził. W odpowiedzi na to wyznanie, jeden z internautów opublikował w sieci nagranie z transparentem…

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia walczy o realizację swoich postulatów. Strajkujący medycy domagają się m.in. realnego wzrostu wyceny świadczeń, ryczałtów oraz natychmiastowej zmiany ustawy o ustalaniu najniższego wynagrodzenia.

Od wielu dni trwają protesty. W sieci pojawiły się zdjęcia strajkujących medyków. Choć uczestnicy zapewniają, że są apolityczni, to jednak na niektórych widać antyrządowe, wulgarne hasła, w tym słynne osiem gwiazdek oznaczających „je…ć PiS”.

Do sprawy odniósł się na antenie Radia ZET Wojciech Szaraniec, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL. Lekarz przekonuje, że wspomniane zdjęcie z obraźliwym hasłem jest fotomontażem.

– My jesteśmy apolityczni. Nie zgadzamy się z tym. To jest fotomontaż. Można sobie przejrzeć, powiększyć to zdjęcie. (…) To jest fake news, nie było takich transparentów, jestem pewien – ocenił.

Tymczasem jeden z internautów opublikował w sieci nagranie, które zdaje się przeczyć wersji przytoczonej przez uczestnika strajku. Widać na nim bowiem transparent z… ośmioma gwiazdkami.