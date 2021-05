Prof. Samsonowicz to mistrz wielu pokoleń polskich historyków, których zaraził nie tylko komparatystycznym spojrzeniem na historię, ale też jego rozległością i swobodą – powiedział PAP prof. dr hab. Józef Dobosz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

„Profesor Henryk Samsonowicz od dziesiątków lat blisko współpracował z historykami z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w 2014 roku z inicjatywy ówczesnego Instytutu Historii UAM został zaliczony w poczet doktorów honoris causa UAM” – przypomniał prof. Dobosz.

„To wielki, wspaniały, człowiek, który był zawsze niesamowicie życzliwy, otwarty – zawsze można było się do niego zwrócić z prośbą o pomoc, a rady, których udzielał były zawsze trafione” – ocenił.

„Odszedł największy z współczesnych historyków. To niepowetowana strata dla historiografii polskiej. Środowisko poznańskich historyków przyjęło to z ogromnym smutkiem” – mówił.

Prof. Dobosz podkreślił zasługi Samsonowicza dla polskiej mediewistyki. Przypomniał, że jest on autorem około tysiąca publikacji naukowych i popularnonaukowych. „Dorobek naukowy Profesora Henryka Samsonowicza właściwie od początku kształtował się wokół szeroko pojętej historii społecznej i gospodarczej wieków średnich. Na pierwszy plan wysuwają się tutaj przede wszystkim znakomite studia i rozprawy odnoszące się do dziejów miast i mieszczaństwa, zwłaszcza w Polsce, Europie Środkowej i strefie nadbałtyckiej. Na tym polu badawczym szybko przeszedł od problematyki wewnątrzpolskiej do powszechnodziejowej, rozpatrując przez wiele lat zagadnienia związane z dziejami Hanzy” – wyjaśnił.

„Szczególne miejsce w pisarstwie historycznym Profesora Henryka Samsonowicza zajmowała zawsze synteza i to zarówno regionalna, jak i ogólnopolska. Miał niesłychany dar do budowania wypowiedzi syntetycznych, co doskonale widać w jego +Historii Polski do roku 1795+ – jednej z najbardziej poczytnych syntez dziejów Polski. Obok ogromnego daru do syntezy, celnych wniosków i komentarzy, jego opis dziejów Polski charakteryzuje się również bardzo głęboką refleksją nad państwem i społeczeństwem” – powiedział.

„Ważnym polem dociekań badawczych Profesora Henryka Samsonowicza były też szeroko pojęte badania nad dziejami kultury, w których odnajdujemy, zgodnie z Jego zainteresowaniami historią społeczno-gospodarczą, liczne wątki studiów nad historią kultury materialnej” – dodał. „Profesor Henryk Samsonowicz to nie tylko wybitny historyk i znakomity dydaktyk uniwersytecki, Mistrz wielu pokoleń polskich historyków, których zaraził nie tylko komparatystycznym spojrzeniem na historię, ale też jego rozległością i swobodą. Jednak nade wszystko to wielki Humanista – ambasador kultury i nauki polskiej” – podkreślił prof. Józef Dobosz.

Profesor Henryk Samsonowicz zmarł w piątek wieku 91 lat. Był historykiem, znawcą średniowiecza, ministrem edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, członkiem PAN i PAU, Kawalerem Orderu Orła Białego. O jego śmierci poinformował Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego.(PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autorka: Olga Łozińska