Znany aktor Henryk Talar zmaga się z ogromnymi problemami zdrowotnymi. Trzy miesiące temu przeszedł operację kręgosłupa i od tego czasu nie może chodzić. Porusza się wyłącznie na wózku inwalidzkim.

Od trzech miesięcy, czyli przejścia operacji kręgosłupa, Henryk Talar nie może chodzić. Aktor porusza się wyłącznie na wózku inwalidzkim.

W rozmowie z „Super Expressem” Henryk Talar nie ukrywa, że ma ogromną nadzieję, iż już wkrótce wszystko wróci do normy. „Mam nadzieję, że wszystko wróci do normy, bo to już trwa trzy miesiące. Ten straszny stan. Wie pani, co to znaczy nie chodzić? Nogi są odcięte, właściwie nieczułe. Powoli wracam do normy, na szczęście mam codzienną rehabilitację. Zobaczymy, jaki będzie ciąg dalszy” – powiedział.

Henryk Talar odniósł się również do odgrywanej przez siebie w serialu „Leśniczówka” postaci Bogdana Karcza, który również porusza się na wózku inwalidzkim. „Jakaś taka imaginacja z planu filmowego z „Leśniczówki” zeszła do życia prywatnego. Wózek z „Leśniczówki” służy do moich prywatnych, że tak powiem osobistych spraw. Taka sytuacja” – mówił.

Czytaj także: Łukasz Szumowski potwierdza, że ma koronawirusa. „Poprzedni wynik był fałszywie dodatni”

Źr.: Super Express