Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce był jednym z ostatnich w Europie, który nie dopuszczał kobiet do ordynacji na księży. Teraz się to zmieniło. Po niemal 70-letniej dyskusji tamtejszy Synod zezwolił na zmiany, które wejdą w życie już od początku przyszłego roku.

Temat obecności kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce dyskutowany jest od niemal 70 lat. Pierwsze zmiany weszły w życie w 1963 roku, gdy absolwentkom teologii umożliwiono nauczanie, odprawianie nabożeństw i zajmowanie się pracą duszpasterską w parafiach. W 1999 roku zezwolono kobietom na pełnienie posługi diakona, natomiast w 2008 roku Synodalna Komisja Teologii i Konfesji uznała, że nie ma przeszkód, by kobiety dopuszczone zostały do ordynacji na księży.

Konieczne było jednak jeszcze kilkanaście lat, by przepisy zostały przegłosowane. Teraz Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego podjął przełomową decyzję i dopuścił kobiety do ordynacji na księży. Oznacza to, że będą one mogły sprawować posługę zarówno księdza, jak i biskupa. Wniosek został przyjęty 45 głowami. 13 osób było przeciw a jedna wstrzymała się od głosu.

Sprawę skomentował biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Jerzy Samiec, który zaapelował o szacunek do osób, które sprzeciwiły się wnioskowi. „Dl tej pory mieliśmy możliwość dopuszczenia do posługi diakona mężczyzn i kobiet. Natomiast do posługi prezbitera, powszechnie nazywanego księdzem, tylko mężczyzn. Natomiast decyzja synodu spowodowała, że do posługi prezbitera, czy w przyszłości biskupa, mogą być ordynowane osoby bez względu na płeć” – powiedział.

Czytaj także: Papież: w imię Boże proszę o dostęp wszystkich do szczepionek

Żr.: o2