„Lewandowski woli Madryt” – to tytuł okładki hiszpańskiego „AS” ze zdjęciem Roberta Lewandowskiego. Dziennikarze twierdzą, że już latem może zakończyć się saga transferowa z udziałem Polaka. Szanse na to, że jednak trafi do Realu Madryt wydają się być coraz większe.

Robert Lewandowski jest zawodnikiem Bayernu Monachium od 2014 roku. W ostatnim czasie prezentuje naprawdę niesamowitą formę. Trudno się więc dziwić, że władze klubu nie chcą w ogóle słyszeć o jego odejściu przed końcem kontraktu, który wygasa w 2023 roku. Jednocześnie nie jest tajemnicą, że ze względu na zbliżający się koniec kontraktu i wiek, rynkowa wartość Lewandowskiego maleje. Letnie okienko transferowe może być ostatnią okazją, by na zawodniku jeszcze zarobić.

Jak donosi hiszpański „As”, Lewandowski ma być coraz bardziej sfrustrowany obecną sytuacją w Monachium. Bayern wciąż nie zadeklarował chęci przedłużenia jego umowy, pojawiły się również pogłoski, że Bawarczycy chcą walczyć o sprowadzenie Erlinga Haalanda. W tej sytuacji coraz bardziej realny wydaje się transfer Polaka latem.

Zdaniem dziennikarzy, Polaka interesuje tylko jedna drużyna i jest to Real Madryt. Słynne zdjęcie Roberta Lewandowskiego pojawiło się nawet na okładce „As”. Napastnik Bayernu Monachium miałby przejść do Madrytu już w letnim okienku transferowym.

🌓¡Buenas noches!



🗞️ Ya tenemos #PortadAS de este sábado 16 de octubre



🇵🇱 Lewandowski prefiere al Madrid pic.twitter.com/qaT2fSKWPu — Diario AS (@diarioas) October 15, 2021

Żr.: Onet, Twitter/Diario AS