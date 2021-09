Hiszpański eurodeputowany Hermann Tertsch staje w obronie Polski i Węgier. W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu zaapelował on, by zaprzestać „szantażu ideologicznego” pod adresem tych krajów. Zaznaczył, że godzi on nie tylko w Polskę i Węgry, ale też w całą Wspólnotę.

Hermann Tertsch swój apel zamieścił w mediach społecznościowych. „W kolejnym kroku nieustannego szantażu ideologicznego, na który pozwala sobie Komisja Europejska pod wodzą Ursuli Von der Leyen wobec Polski i Węgier – zapowiedziano wstrzymanie wypłaty środków z Funduszu Odbudowy dla obu krajów” – powiedział. „Oczywiście pod pretekstem niespełnienia pewnych wymogów. A przecież w żadnym z traktatów nie jest napisane, że państwa członkowskie muszą zaakceptować ideologiczne naciski ze strony Unii, jak na przykład naukę ideologii gender w szkole. I dlatego to działanie jest nielegalne, cała ta presja na Polskę i Węgry nie powinna mieć miejsca” – dodał.

Eurodeputowany: „Powolne samobójstwo dla UE”

Zdaniem eurodeputowanego, taki kierunek godzi w interesy całej Unii Europejskiej. „Na dłuższą metę oznacza to powolne samobójstwo dla Unii Europejskiej, bo chcą narzucić politykę socjaldemokracji wszystkim państwom, a te coraz bardziej oddalają się od tej polityki. Mowa też o karach za reformę sądownictwa, którą przeprowadza się w Polsce, gdy tymczasem w Hiszpanii także brakuje niezależności sędziów od polityków. I mimo tego nie słyszy się o potrzebie ukarania socjalistyczno-komunistycznego rządu Hiszpanii, choć ten jest uwikłany w relacje z dyktaturami natko-komunistycznymi Ameryki” – stwierdził.

Postawę Komisji Europejskiej wobec Polski i Węgier Hermann Tertsch wprost określił jako „prześladowanie”. „Trwa za to nieprzerwanie niemiłosierne wręcz prześladowanie Polski i Węgier. To jest bardzo zła wiadomość, ale nie tylko dla Polski i Węgier, tylko dla całej Unii Europejskiej i wszystkich, którzy jeszcze mieli nadzieję na wspólny projekt europejski” – powiedział.

🗣️ "En ningún Tratado está escrito que los países miembros tengan que aceptar imposiciones ideológicas en la educación".



‼️ @hermanntertsch denuncia el bloqueo del Fondo Covid a Hungría y Pononia y advierte de que "es un suicidio" mientras la UE mima a todo tipo de dictaduras. pic.twitter.com/1dGmfUEruv — VOX Europa (@VOX_Europa_) September 7, 2021

