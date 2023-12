Pojawia się coraz więcej plotek o tym, że Danuta Holecka ostatecznie odejdzie z „Wiadomości” TVP 13 grudnia. Sama zainteresowana niechętnie komentuje te doniesienia, ale w rozmowie z serwisem światgwiazd.pl ujawniła, jaki krok rozważa.

Niektóre media, szczególnie te niechętne rządom PiS, informują, że Danuta Holecka odejdzie z „Wiadomości” TVP już 13 grudnia. Sama zainteresowana zdementowała tego typu doniesienia, ale inne serwisy twierdzą, że nieoficjalnie zdobyły potwierdzenie tej informacji.

Tymczasem dziennikarze serwisu światgiwazd.pl zdołali skontaktować się z prezenterką. Nie chciała jednak zbyt obszernie komentować najnowszych doniesień. „Proszę pani, trwa na mnie nagonka, jestem zaszczuwana. Nie chcę niczego komentować” – powiedziała Holecka.

Oprócz tego prezenterka zasugerowała, że rozważa jeszcze jeden dość radykalny krok. „Co bym nie powiedziała, to będą komentować, pisać, że milionerka… Nie, ja nie chcę nic mówić. Ja to wszystko zbieram i idę do sądu” – zapowiedziała Holecka.

Nie wyjaśniła jednak kogo i za co konkretnie zamierza pozwać. Być może niebawem wszystko się wyjaśni.

