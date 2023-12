Miłosz Kłeczek zabrał głos ws. medialnych spekulacji dotyczących jego odejścia z TVP Info. Dziennikarz zamieścił wpis w serwisie społecznościowym „X”.

Serwis wirtualnemedia.pl podaje, że Miłosz Kłeczek niebawem odejdzie z TVP. Na antenie ma pojawiać się jeszcze przez tydzień. Według doniesień portalu dziennikarz miał złożyć wypowiedzenie.

– Informację o tym, że Miłosz Kłeczek złożył wypowiedzenie swojej umowy z Telewizją Polską, podała WP, powołując się na swoje źródła w TVP. Publiczny nadawca nie chciał się do tego odnieść, uzasadniają to ochroną danych osobowych. Portal Wirtualnemedia.pl ustalił nieoficjalnie, że Miłosz Kłeczek porozumiał się co do zakończenia współpracy z TVP z dniem 16 grudnia. Nie jest zatrudniony w spółce na etacie, ma z nią umowę jako jednoosobowa działalność gospodarcza – czytamy na stronie internetowej.

Do sprawy odniósł się wreszcie sam zainteresowany. Miłosz Kłeczek zamieścił wpis w serwisie społecznościowym „X” i skomentował medialne doniesienia. Był przy tym dość kategoryczny.

– Jestem w biegu wiec krótko. Zostaje do końca!!! – napisał Miłosz Kłeczek w serwisie „X”.

Jestem w biegu wiec krótko. Zostaje do końca !!! 💪🇵🇱🇵🇱 — Miłosz Kłeczek (@MiloszKleczek) December 8, 2023

Przeczytaj również: