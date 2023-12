Miłosz Kłeczek, jeden z czołowych dziennikarzy TVP Info, odchodzi z TVP. Poinformował o tym serwis wirtualnemedia.pl.

Miłosz Kłeczek to dziennikarz, który uchodzi za jednego z najbardziej znanych pracowników TVP Info. Często prowadził swoje relacje z Sejmu, gdzie wdawał się w słowne potyczki z politykami ówczesnej opozycji. Prowadził także programy na antenie TVP Info, w trakcie których mocno ścierał się z politykami.

Serwis wirtualnemedia.pl podaje, że Kłeczek niebawem odejdzie ze stacji. Na antenie ma pojawiać się jeszcze przez tydzień. Według doniesień portalu dziennikarz miał złożyć wypowiedzenie.

– Informację o tym, że Miłosz Kłeczek złożył wypowiedzenie swojej umowy z Telewizją Polską, podała WP, powołując się na swoje źródła w TVP. Publiczny nadawca nie chciał się do tego odnieść, uzasadniają to ochroną danych osobowych. Portal Wirtualnemedia.pl ustalił nieoficjalnie, że Miłosz Kłeczek porozumiał się co do zakończenia współpracy z TVP z dniem 16 grudnia. Nie jest zatrudniony w spółce na etacie, ma z nią umowę jako jednoosobowa działalność gospodarcza – czytamy na stronie internetowej.

Zmiany w TVP

Miłosz Kłeczek to nie jedyny dziennikarz, który zdecydował się opuścić stację. Wcześniej podobną decyzję podjęli m.in. Bartłomiej Graczak oraz Karol Jałtuszewski, natomiast Damian Diaz otrzymał posadę w NBP.

Mówi się, że niebawem stację opuści także Michał Rachoń, który z kolei przymierza się do uruchomienia swojego kanału w serwisie YouTube. W ten sposób ma komentować polityczną rzeczywistość.

„Gazeta Wyborcza” podaje natomiast, że już po zmianie władzy duże zmiany przejdzie TVP. Nowi zarządcy telewizji publicznej chcą m.in. zmienić nazwę „Wiadomości TVP”.

