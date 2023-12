„Wiadomości TVP”, czyli sztandarowy program informacyjny telewizji publicznej, może przestać istnieć. Informuje o tym „Gazeta Wyborcza”.

Na najwyższych szczeblach polskiej polityki szykują się duże zmiany. Już niebawem władzę przejmie dotychczasowa opozycja, a to z kolei wiąże się ze zmianami nie tylko w rządowych gabinetach. Wszystko wskazuje na to, że dużą rewolucję przejdzie również Telewizja Polska, co do której podczas rządów Zjednoczonej Prawicy było wiele zastrzeżeń.

Informacje w tej sprawie przekazuje „Gazeta Wyborcza”. Dziennikarze medium donoszą o naprawdę przełomowych zmianach, które po objęciu władzy przez nową ekipę ma przejść TVP, a w szczególności sztandarowy program informacyjny, czyli „Wiadomości TVP”.

Okazuje się, że ten… w zasadzie przestanie istnieć. Oczywiście nie jako format, lecz pod dotychczasową nazwą. Ta, zdaniem przedstawiciel dotychczasowej opozycji, ma być zbyt mocno kojarzona z przekazem ukierunkowanym na promowanie ustępującej władzy.

Definitywny koniec „Wiadomości TVP” coraz bliżej

– Nowa ekipa jest też przekonana, że sztandarowy program informacyjny stacji musi zmienić nazwę. Uważają, że „Wiadomości” się skompromitowały – czytamy w artykule Wirtualnej Polski, która powołuje się na „Gazetę Wyborczą”.

Doniesienia potwierdza jeden z rozmówców „Gazety Wyborczej”, który póki co chce zachować anonimowość. Przyznaje jednak, że nowa nazwa dla programu informacyjnego faktycznie jest poważnie rozważana.

– Tak, mamy pomysł na nową nazwę, ale za wcześnie go ujawniać – mówi rozmówca gazety. – Nic, co było do tej pory, nie zostanie – mówi z kolei jeden z przyszłym wydawców, który ma pracować w nowych „Wiadomościach”. Wiadomo też, że obecnie kompletowany jest nowy zespół dziennikarski, zmieniona zostanie też scenografia. – Nowy początek, nowa scenografia i nowe twarze. Trwa poszukiwanie prezenterów, niektórzy kiedyś występowali w dzienniku telewizyjnej Jedynki, teraz pracują w innych miejscach, nie jest pewne czy zechcą wrócić do TVP – mówi rozmówca „Gazety Wyborczej”.

