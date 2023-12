W dużych polskich metropoliach można natknąć się na osobliwe ogłoszenia o mieszkaniach na wynajem. Ostatnio jedno z nich, dotyczące lokalu w Warszawie, zszokowało internautów.

Ogłoszenie o wynajmie niewielkiego mieszkania w Warszawie poinformowała użytkowniczka serwisu „X”, która do swojego wpisu dołączyła zdjęcia lokalu. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że mieszkanie jest… bardzo osobliwe.

Kawalerka jest położona na na warszawskim Targówku, niedaleko stacji Metro Kondratowicza. Lokum ma zaledwie 9 metrów kwadratowych. Wyposażenie pokoju szokuje z wielu względów.

Na wspomnianych 9 metrach kwadratowych znajduje się bowiem zarówno sypialnia, jak i łazienka. Oznacza to, że dostępne jest tam nie tylko łóżko, ale i toaleta, która znajduje się tuż obok niego.

Pomimo standardu, który wydaje się dość upokarzający dla najemcy, z ogłoszenia dowiadujemy się, że kawalerka oferuje „czysty standard wykończenia mieszkania”.

– Pokój jest bardzo mały, nadaje się tylko dla jednej osoby, która jest mało wymagająca”. Stwierdza także, że łóżko „jest wygodne do spania tylko dla jednej osoby – czytamy w ogłoszeniu. Wynajem mieszkania na Targówku to koszt 1599 złotych, na co składa się czynsz najmu, czynsz administracyjny oraz opłaty za media. – Kawalerka na wynajem, 1599 zł/msc. Wszystko i to dosłownie pod ręką – napisała internautka, która znalazła ogłoszenie w sieci.

