Prawo i Sprawiedliwość odbudowuje swoje poparcie po wyborach parlamentarnych – wskazuje najnowszy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski. Badanie może zaniepokoić Koalicję Obywatelską.

Prawo i Sprawiedliwość wygrało ostatnie wybory parlamentarne, jednak formacja Jarosława Kaczyńskiego nie obroniła samodzielnej większości i będzie musiała oddać władzę koalicji dotychczasowych partii opozycyjnych.

Czy Zjednoczonej Prawicy uda się odbudować? Nowy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski wskazuje, że jest to możliwe. Zgodnie z wynikami badania chęć oddania głosu na PiS zadeklarowało aż 35,2 proc. badanych, co oznacza wzrost o 3,9 pkt proc. w porównaniu z badaniem z ubiegłego miesiąca.

Drugie miejsce w badaniu zajęła Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 28,8 proc. badanych, co oznacza wzrost o 2,1 pkt proc. Nie jest to jednak do końca dobra informacja, ponieważ różnica pomiędzy PiS a KO powiększyła się.

Na kolejnej pozycji uplasowała się Trzecia Droga. Koalicja Polski 2050 i PSL uzyskała 16 proc., co oznacza wzrost o 1,6 pkt proc.

Spadek zanotowała Lewica – 10 proc. (o 0,4 pkt proc. mniej), oraz Konfederacja – 7,7 proc. (o 1,4 pkt proc. mniej). 2,3 proc. respondentów nie miało zdania ws. preferencji partyjnych.

Co ciekawe, w przeliczeniu na mandaty, wyniki omawianego sondażu wprowadzają niewielkie zmiany.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CAWI w dniach 1-3 grudnia 2023 roku na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.