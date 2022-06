Szymon Hołownia niespodziewanie stanął w obronie sztandarowego programu rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna ostro skrytykowała program 500 plus.

Hołownia odniósł się do tematu za pośrednictwem profilu w mediach społecznościowych. „Program 500+ nie spełnił zadania demograficznego, ale pełni dziś kluczową rolę godnościową i społeczną” – napisał.

„Odpowiedzialnej opozycji nie wolno z niego rezygnować, wpychając setki tysięcy polskich rodzin w ubóstwo. Trzeba naprawić zarządzanie nim, szczególnie w czasach @PiSdrożyzna” – dodaje Hołownia.

Program 500+ nie spełnił zadania demograficznego, ale pełni dziś kluczową rolę godnościową i społeczną. Odpowiedzialnej opozycji nie wolno z niego rezygnować, wpychając setki tysięcy polskich rodzin w ubóstwo. Trzeba naprawić zarządzanie nim, szczególnie w czasach #PiSdrożyzna. — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) June 6, 2022

Hołowani nawiązał w ten sposób do słów posłanki KO Izabeli Leszczyny, która wywołała burzę krytykując 500 plus. Krytykę skierowała na tle walki z inflacją. „Gdyby rządziła Platforma Obywatelska, nie mielibyśmy galopującej, dwucyfrowej inflacji. To byłaby zupełnie inna sytuacja, więc gdybanie jest trudne ” – mówiła w TVN24.

„Jasne jest, że jak się wprowadza takie świadczenie, czy jakiekolwiek świadczenie socjalne, bo właściwie ciężko powiedzieć czym jest 500 plus. Nie poprawiło jakości życia tak naprawdę, bo jakość życia dziecka to jest dobra szkoła, ochrona zdrowia, nic takiego się nie stało” – mówiła.

Źr. twitter; dorzeczy.pl