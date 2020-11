Szymon Hołownia zwrócił uwagę na brutalność policji w czasie strajku kobiet. „Wczoraj zaatakowano prawa obywateli Rzeczpospolitej. Brutalnie, przy pomocy pałek teleskopowych i gazu łzawiącego” – ogłosił lider ruchu Polska 2050.

Protesty przeciwników zaostrzania prawa aborcyjnego rozpoczęły się w środę wieczorem. Uczestnicy pojawili się w okolicy Sejmu, gdzie doszło do przepychanek z policjantami, a następnie skierowali się przed siedzibę TVP.

Media informują o licznych przypadkach interwencji policjantów. Największe kontrowersje budzi zachowanie nieumundurowanych funkcjonariuszy, zwłaszcza użycie gazu. Zastrzeżenia do pracy policjantów zgłosił m.in. Szymon Hołownia.

„Wczoraj zaatakowano prawa obywateli Rzeczpospolitej. Brutalnie, przy pomocy pałek teleskopowych i gazu łzawiącego. Domagam się wyjaśnień od rządu i policji, od wicepremiera ds. bezpieczeństwa. Fundamentalnie naruszono prawa obywatelskie, prawa do zgromadzeń, do wyrażania poglądów” – napisał.

Hołownia krytykuje brutalność policji. „Nie wiem, czy to kwestia miesięcy czy tygodni. Ale ta władza musi upaść”

Hołownia zwrócił się także do policjantów z apelem. „Nie dajcie z siebie zrobić ZOMO Kaczyńskiego. Nie zasługujecie na taki los! Macie związki zawodowe, zastanówcie się jak możecie się sprzeciwić wykorzystywaniu Was do celów politycznych!” – ogłosił.

Były kandydat na prezydenta zwrócił uwagę na zachowanie policjantów w stosunku do posłów. „Wmieszani w tłum nieumundurowani policjanci pałujący manifestantów, to nasza polityczna rzeczywistość. Nie łudźmy się, że demokratyczna. Prawo do nietykalności cielesnej posłów, którzy jako nasi przedstawiciele są objęci immunitetem. Nieważne czy reprezentują Lewicę czy Konfederację. Bicie ich przez policję jest dowodem zdziczenia struktur państwa” – zauważył.

„Nie wiem, czy to kwestia miesięcy czy tygodni. Ale ta władza musi upaść. Dziś solidaryzuję się ze wszystkimi, którzy poczuli na plecach jej pałki. I zapewniam Was, że po wyborach przywrócimy taką Polskę, w której prawa człowieka i obywatela są na pierwszym miejscu” – ogłosił.

Źródło: Facebook, Twitter