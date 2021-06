Opozycja walczy o wyborców. – Rozpoczynamy naszą letnią kampanię pod hasłem Poznajmy Się – ogłosił Szymon Hołownia. Zaledwie dzień wcześniej ze swoją inicjatywą wyszedł Borys Budka. Obaj politycy zamierzają jednak wyruszyć w Polskę.

W czwartek informowaliśmy o konferencji Borysa Budki. Lider Platformy Obywatelskiej zainicjował w Zielonej Górze ogólnopolską akcję konsultacyjną swojej partii. Polityk zapowiedział, że przedmiotem spotkań będą pomysły dotyczące czterech głównych filarów.

– To propozycje związane z obszarem służby zdrowia, z polityką senioralną, to również kwestie klimatyczne, no i oczywiście wsparcie przedsiębiorców i pracowników – ogłosił. – Gdy tylko obostrzenia pandemiczne na to pozwoliły, ruszyliśmy w Polskę. Dzisiaj jesteśmy w województwie lubuskim, ale w wakacje odwiedzimy każde województwo – dodał.

Hołownia „przebił” ofensywę Platformy Obywatelskiej. Jego ludzie pojawią się we wszystkich powiatach

Następnego dnia ofensywę zapowiedziała kolejna siła polityczna w Polsce, mianowicie ruch Polska 2050. – Czy wybory będą jesienią, czy wiosną staniemy do nich i będziemy robili wszystko, żeby je wygrać, a żeby was o tym przekonać, rozpoczynamy naszą letnią kampanię pod hasłem Poznajmy Się, która zaczyna się dzisiaj, startem 3-dniowego zlotu ruchu Polska 2050 – powiedział Szymon Hołownia.

Były kandydat na prezydenta poinformował, że przedstawiciele jego formacji zamierzają odwiedzić wszystkie powiaty w Polsce. – W ciągu najbliższych dwóch, trzech miesięcy, mam nadzieję, że w ciągu wakacji, skutecznie odwiedzimy wszystkie ponad 380 powiatów – oświadczył.

– Będę jeździł nie tylko ja, ale i wszyscy nasi posłowie, wszyscy nasi politycy i eksperci. Dotrzemy wszędzie tam, gdzie mamy nadzieję spotkać tych kilka milionów osób, które dzisiaj pokładają nadzieję w Polsce 2050 – dodał Hołownia.