Szymon Hołownia znowu zaatakował Jarosława Kaczyńskiego. Tym razem użył oryginalnego porównania. – Ludzie poniżej 25 roku życia dobrze znają to pojęcie, ale również starsi sobie z nim radzą – powiedział na antenie TVN24.

Szymon Hołownia nie zostawia suchej nitki na władzach Polski. W programie Moniki Olejnik odniósł się do głośnej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego w Ełku.

Przypomnijmy, że prezes Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę na problemy młodych kobiet z alkoholem. Zasugerował nawet, że jest to jedna z przyczyn problemów demograficznych.

– Jak do 25. roku daje w szyję… Trochę żartuję, ale proszę państwa, to nie jest to dobry, że tak powiem, prognostyk w tych sprawach. Trzeba z pewnymi zjawiskami walczyć – podkreślił.

Hołownia nie ukrywa, że jest zbulwersowany słowami Kaczyńskiego. W „Kropce nad i” na antenie TVN24 określił prezesa PiS w dość zaskakujący sposób. – Jarosław Kaczyński pracuje na miano najlepszego, najbardziej znanego patoinfluencera polskiej polityki – oświadczył.

– Ludzie poniżej 25 roku życia dobrze znają to pojęcie, ale również starsi sobie z nim radzą. Patostreamer, patoinfluencer to jest taki, który pokazuje w internecie na swoich profilach czasami obrzydliwe, czasami głupie treści licząc na to, że zdobędzie poklask i zdobędzie uwagę – dodał Hołownia.