Szymon Hołownia w ostrych słowach odniósł się do wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta zapowiedział podczas ostatniej konferencji prasowej między innymi likwidację TVP Info.

Ogromne zaskoczenie wywołała wypowiedź Rafała Trzaskowskiego podczas ostatniej konferencji prasowej. Kandydat na prezydenta został zapytany przez redakcję TVP Info o jego niespełnione obietnice wyborcze z okresu, gdy kandydował na prezydenta Warszawy. W odpowiedzi, Trzaskowski zapowiedział m.in. likwidację TVP Info. „Spieszcie się państwo zadawać pytania z TVP Info, bo niewiele tygodni już zostało” – powiedział.

Stanowczo do tej wypowiedzi odniósł się Szymon Hołownia. Stwierdził on, że Telewizji Polskiej nie należy likwidować, ale usunąć z niej partyjne wpływy. „Mówienie o tym, że trzeba zamknąć TVP albo TVP Info, to jest jakiś absurd. Nie można stosować tego typu określeń do mediów publicznych. Je trzeba naprawić, odpartyjnić. Nie chodzi o to, by usuwać z niej ludzi, tylko żeby usunąć partyjne wpływy” – powiedział.

Hołownia przypomniał także, że upartyjnienie Telewizji Polskiej nie jest problemem, który dotyczy tylko obecnych rządów. Powiedział, że w ciągu ostatnich 30 lat „mieliśmy 15 prezesów TVP, z których tylko 4 nie było politykami” – dodał.

Źr.: WP