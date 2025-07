Szymon Hołownia mógł zostać nagrany podczas spotkania z politykami PiS? Marszałek Sejmu usłyszał pytanie o tę sprawę podczas konferencji prasowej. Jego nocne spotkanie m.in. z Jarosławem Kaczyńskim wywołało burzę polityczną.

Podczas konferencji prasowej w poniedziałek Szymon Hołownia usłyszał pytania o spotkanie z politykami PiS. Dziennikarze dopytywali, czy nie obawia się, że jego rozmowa m.in. z Jarosławem Kaczyńskim i Adamem Bielanem nie została nagrana.

„W dzisiejszych czasach nigdy nie można mieć pewności czy coś jest nagrywane, czy nie. Natomiast nie da się prowadzić polityki przy tak zerowym zaufaniu do wszystkich. Wtedy należałoby rozmawiać wyłącznie o pogodzie i to jakimś kodem, bo też coś komuś by się mogło skojarzyć” – odparł Hołownia.

„Ja nie nagrywam spotkań, które prowadzę. Wierzę, że inni również nie nagrywają” – dodał. „Jeszcze zatęsknicie państwo za politykami takimi jak ja, którzy mają w sobie tę wiarę w ludzi, żeby wierzyć w to, że jeżeli ktoś chce rozmawiać o ważnych rzeczach, to ma tutaj szczere intencje, nawet jeżeli nie jest z mojej politycznej bajki” – powiedział Hołownia.

Hołownia przekazał, że wśród tematów spotkania z prezesem PiS były m.in. sprawa zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta i współpraca z nim po 6 sierpnia Jak dodał, omawiano też propozycję Kaczyńskiego dotyczącą utworzenia rządu technicznego. Lider Polski 2050 zapewnił jednak, że nie jest tym zainteresowany.

Źr. dorezczy.pl