Potrzebujemy nowego rządu, który będzie miał dwa cele – uważa Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 ujawnił je w „Kropce nad i” TVN24.

Szymon Hołownia krytycznie ocenia obecną sytuację w obozie rządzącym. W jego opinii pozycja premiera Mateusza Morawieckiego jest mocno zagrożona. Lider Polski 2050 przekonuje, że nie jest to dobra sytuacja dla kraju.

– Sytuacja, w której my wchodzimy w najgłębszy kryzys i energetyczny i gospodarczy od wielu, wielu lat, a u steru władzy jest człowiek, który nawet nie wie, czy jutro będzie premierem jak się obudzi, czy nie wygryzie go jedna spółdzielnia Sasina i spółki albo druga Ziobry i spółki, i czy Kaczyński go pobłogosławi na następny tydzień, czy nie – powiedział w „Kropce nad i” TVN24.

W opinii lidera Polski 2050, należy jak najszybciej powołać nowy rząd. W tym kontekście poparł pomysł konstruktywnego wotum nieufności.

– Uważam, że powinniśmy to zrobić już dawno. Powinniśmy wyjść z takim wnioskiem, powinniśmy ten wniosek spróbować przegłosować, a przynajmniej powinniśmy przejąć inicjatywę i powiedzieć: słuchajcie, naprawdę nie można myśleć w ten sposób, że niech się pacjent jeszcze wykrwawi, żeby nie było na nas, i tak idziemy w ciężką zimę, nie dowieziemy pieniędzy – podkreślił.

– Potrzebujemy nowego rządu, który będzie miał dwie rzeczy, jesteśmy w stanie myślę bez problemu go uzgodnić. Taki rząd powinien mieć dwa cele: za 6 miesięcy doprowadzić do uczciwych wyborów i jak najszybciej odblokować, w ciągu pierwszych 100 dni tych rządów, odblokować środki z KPO. To powinien być rząd ocalenia narodowego w tym właśnie sensie – dodał.